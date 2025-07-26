Чому Інгулець не грає на новому стадіоні — пояснення УАФ

Олександр Поворознюк. Фото: centr.tv

Весь минулий сезон футбольний клуб "Інгулець" не міг грати на своєму новому стадіоні в УПЛ. При цьому, арена вже була побудована, а власник клубу Олександр Поворознюк в недопуску звинувачував Українську асоціацію футболу (УАФ).

Ситуацію зі стадіоном "Інгульця" роз’яснив голова Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ Андрій Таран, передає "Трибуна".

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За словами Тарана, новий стадіон "Інгулець" у Петровому, попри завершення основних будівельних робіт, досі не отримав дозволу на проведення матчів УПЛ через відсутність необхідних дозвільних документів.

Голова комітету стверджує, що інспекції УАФ не фіксували серйозних недоліків на стадіоні й у них були лише окремі інфраструктурні зауваження, які клуб усунув.

При цьому, Таран відзначив, що ключовою перешкодою залишається відсутність акту введення в експлуатацію, без якого неможливо офіційно підтвердити відповідність арени технічним нормам.

Таран наголосив, що без документального підтвердження виконаних робіт, зокрема початку та завершення будівництва, УАФ не може дозволити проведення матчів.

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