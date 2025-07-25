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Головна Спорт Діти Усика — з'явилося відео перемог синів боксера в дзюдо

Діти Усика — з'явилося відео перемог синів боксера в дзюдо

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 14:30
Як сини Олександра Усика перемагають на турнірах із дзюдо — відео
Катерина та Олександр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Олександр Усик за свою кар'єру є триразовим абсолютним чемпіоном світу й за досягненнями перевершив всіх кращих боксерів у історії боксу. Крім спортивних досягнень, у нього є чотири перемоги в особистому житті — четверо дітей.

Сини боксера Кирило та Михайло наразі живуть в Іспанії та займаються дзюдо, повідомив портал Новини.LIVE.

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Сини Олександра Усика. Фото: instagram.com/usykaa

Як борються сини Усика

Кирило та Михайло в Іспанії проживають з батьками Катерини Усик й тренується в академії українського самбіста та дзюдоїста Івана Васильчука. Тренер Усиків в часи свого прайму вигравав чемпіонат світу та Всесвітніх ігор з самбо.

В академії Васильчука також займаються діти півзахисника збірної України з футболу Тараса Степаненка.

Васильчук опублікував відео з нарізками Кирила та Михайла Усиків, які впевнено виграли один з турнірів у своїй віковій групі.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії відмовились проводити бій Олександра Усика з Джозефом Паркером.

Наразі відомо, чим займаються діти Усика, які живуть окремо один від одного.

Усик завжди дотримується милого ритуалу під час боїв — цим він схожий на Роккі Бальбоа.

Катерина Усик показала струнку фігуру в красивій сукні.

діти Олександр Усик Катерина Усик Дзюдо перемога
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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