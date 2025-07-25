Как сыновья Александра Усика побеждают на турнирах по дзюдо — видео

Екатерина и Александр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Александр Усик за свою карьеру стал трехкратным абсолютным чемпионом мира и по достижениям превзошел всех лучших боксеров в истории бокса. Кроме спортивных достижений, у него есть четыре победы в личной жизни — четверо детей.

Сыновья боксера Кирилл и Михаил сейчас живут в Испании и занимаются дзюдо, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сыновья Александра Усика. Фото: instagram.com/usykaa

Как борются сыновья Усика

Кирилл и Михаил в Испании проживают с родителями Екатерины Усик и тренируется в академии украинского самбиста и дзюдоиста Ивана Васильчука. Тренер Усиков во времена своего прайма выигрывал чемпионат мира и Всемирных игр по самбо.

В академии Васильчука также занимаются дети полузащитника сборной Украины по футболу Тараса Степаненко.

Васильчук опубликовал видео с нарезками Кирилла и Михаила Усиков, которые уверенно выиграли один из турниров в своей возрастной группе.

Напомним, в Саудовской Аравии отказались проводить бой Александра Усика с Джозефом Паркером.

Известно, чем занимаются дети Усика, которые живут отдельно друг от друга.

Усик всегда придерживается милого ритуала во время боев - этим он похож на Рокки Бальбоа.

Екатерина Усик показала стройную фигуру в красивом платье.