Как сыновья Александра Усика побеждают на турнирах по дзюдо — видео

Дети Усика — появилось видео побед сыновей боксера в дзюдо
Александр Усик за свою карьеру стал трехкратным абсолютным чемпионом мира и по достижениям превзошел всех лучших боксеров в истории бокса. Кроме спортивных достижений, у него есть четыре победы в личной жизни — четверо детей.
Сыновья боксера Кирилл и Михаил сейчас живут в Испании и занимаются дзюдо, сообщил портал Новини.LIVE.
Как борются сыновья Усика
Кирилл и Михаил в Испании проживают с родителями Екатерины Усик и тренируется в академии украинского самбиста и дзюдоиста Ивана Васильчука. Тренер Усиков во времена своего прайма выигрывал чемпионат мира и Всемирных игр по самбо.
В академии Васильчука также занимаются дети полузащитника сборной Украины по футболу Тараса Степаненко.
Васильчук опубликовал видео с нарезками Кирилла и Михаила Усиков, которые уверенно выиграли один из турниров в своей возрастной группе.
Напомним, в Саудовской Аравии отказались проводить бой Александра Усика с Джозефом Паркером.
Известно, чем занимаются дети Усика, которые живут отдельно друг от друга.
Усик всегда придерживается милого ритуала во время боев - этим он похож на Рокки Бальбоа.
Екатерина Усик показала стройную фигуру в красивом платье.
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