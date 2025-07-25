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Главная Спорт Какой была свадьба Александра и Екатерины Усик — фото

Какой была свадьба Александра и Екатерины Усик — фото

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 12:31
Свадьба Усика — как выглядели Александр и Екатерины на празднике
Александр Усик и Екатерина Усик. Фото: Instagram

Секрет уверенных побед Александра Усика на ринге заключается в семье украинского чемпиона. Он искренне предан жене Екатерине и детям, который составляют смысл жизни спортсмена. 

Александр и Екатерина уже давно в браке, но свежесть из их отношений не исчезла, сообщает портал Новини.LIVE. 

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История Александра и Екатерины Усик началась задолго до чемпионских поясов. Они познакомились в школе, когда ему было 15, ей 14. Саша тогда только начинал свой путь в боксе, а Катя приехала в Крым из Красноярска.

Александр Усик и Екатерина Усик
Юные Александр и Екатерина Усики. Фото: Instagram

Их отношения были непростыми, с паузами, расставаниями, но каждый раз они возвращались друг к другу. Однажды, после очередной победы на ринге, Усик просто сказал: "Мы будем вместе" — и так все и началось.

Александр Усик и Екатерина Усик
Александр Усик и Екатерина Усик в отпуске. Фото: Instagram

Какой была свадьба Усика

Торжество состоялось 25 сентября 2009 года в Симферополе. На тот момент Екатерина уже была беременна их первой дочерью Елизаветой. Деньги на торжество Александр получил за победу на чемпионате Европы: 10 000 тысяч долларов гонорара ушли на праздник и на покупку дома родителям. Он потом сам признавался: не делал громкого предложения, все вышло само собой. 

Александр Усик и Екатерина Усик
Чувства Александра и Екатерины. Фото: Instagram

Оба были очень молоды, но уверены друг в друге. Екатерина всегда оставалась в тени, редко появлялась на публике и не давала интервью. Она не просто поддерживала Александра, она была его музой. Когда Усик ехал на Олимпиаду, когда переходил в профи, когда шел на бой с Джошуа — она была рядом. Их союз стал больше, чем браком: это была опора в мире, где все вокруг рушилось. 

Александр Усик и Екатерина Усик
Свадьба Александра и Екатерины Усик. Фото: Instagram

Что известно о семье Усика сегодня

К 2025 году пара живет вместе уже 15 лет. У них четверо детей: Кирилл, Михаил, Елизавета и младшая Мария, о рождении которой стало известно в 2024 году. Екатерина почти не появляется в публичном поле, но именно ей Александр посвящает самые теплые слова после боев. 

Александр Усик и Екатерина Усик
Свадьба Усиков. Фото: Instagram

Усик знает, ради кого он выходит на ринг. Именно Екатерина первой падает в объятия спортсмена после каждой его победы. И отношения этой пары вдохновляют болельщиков не меньше, чем поединки Усика. 

Напомним, стало известно, почему дети Усика живут в разных странах

У Александра есть важный ритуал, который он соблюдает в каждом бое. 

Следующий поединок Александра Усика пройдет не в Эр-Рияде, который не хочет принимать бой с Джозефом Паркером. 

А Екатерина Усик красиво продемонстрировала, что сохранила идеальную фигуру

спорт Александр Усик бокс Екатерина Усик украинские боксеры
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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