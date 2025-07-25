Весілля Усика — який вигляд мали Олександр та Катерина на святі

Олександр Усик та Катерина Усик. Фото: Instagram

Секрет упевнених перемог Олександра Усика на рингу полягає в родині українського чемпіона. Він щиро відданий дружині Катерині та дітям, які складають сенс життя спортсмена.

Олександр та Катерина вже давно в шлюбі, але свіжість з їхніх стосунків не зникла, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Історія Олександра та Катерини Усик почалася задовго до чемпіонських поясів. Вони познайомилися в школі, коли йому було 15, їй 14. Саша тоді тільки починав свій шлях у боксі, а Катя приїхала до Криму з Красноярська.

Юні Олександр та Катерина Усикі. Фото: Instagram

Їхні стосунки були непростими, з паузами, розставаннями, але щоразу вони поверталися одне до одного. Одного разу, після чергової перемоги на рингу, Усик просто сказав: "Ми будемо разом" — і так все й почалося.

Олександр Усик та Катерина Усик у відпустці. Фото: Instagram

Яким було весілля Усика

Торжество відбулося 25 вересня 2009 року в Сімферополі. На той момент Катерина вже була вагітна їхньою першою донькою Єлизаветою. Гроші на торжество Олександр отримав за перемогу на чемпіонаті Європи: 10 000 тисяч доларів гонорару пішли на свято та на купівлю будинку батькам. Він потім сам зізнавався: не робив гучної пропозиції, все вийшло само собою.

Почуття Олександра та Катерини. Фото: Instagram

Обидва були дуже молоді, але впевнені одне в одному. Катерина завжди залишалася в тіні, рідко з'являлася на публіці й не давала інтерв'ю. Вона не просто підтримувала Олександра, вона була його музою. Коли Усик їхав на Олімпіаду, коли переходив у профі, коли йшов на бій із Джошуа — вона була поруч. Їхній союз став більше, ніж шлюбом: це була опора у світі, де все навколо валилося.

Весілля Олександра та Катерини Усик. Фото: Instagram

Що відомо про сім'ю Усика сьогодні

До 2025 року пара живе разом уже 15 років. У них четверо дітей: Кирило, Михайло, Єлизавета та наймолодша Марія, про народження якої стало відомо у 2024 році. Катерина майже не з'являється в публічному полі, але саме їй Олександр присвячує найтепліші слова після боїв.

Весілля Усиків. Фото: Instagram

Усик знає, заради кого він виходить на ринг. Саме Катерина першою падає в обійми спортсмена після кожної його перемоги. І стосунки цієї пари надихають уболівальників не менше, ніж поєдинки Усика.

Нагадаємо, стало відомо, чому діти Усика живуть у різних країнах.

У Олександра є важливий ритуал, якого він дотримується в кожному бою.

Наступний поєдинок Олександра Усика пройде не в Ер-Ріяді, який не хоче приймати бій із Джозефом Паркером.

А Катерина Усик красиво продемонструвала, що зберегла ідеальну фігуру.