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Главная Спорт У ПСЖ и Борнмута снова проблемы по трансферу Забарного

У ПСЖ и Борнмута снова проблемы по трансферу Забарного

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 22:31
Трансфер Ильи Забарного в ПСЖ под угрозой из-за процента Динамо
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Казалось, что вопрос о трансфере украинского центрбека Ильи Забарного из "Борнмута" в "ПСЖ" уже решен. Однако команды снова не могут договориться.

На этот раз проблема в киевском "Динамо", сообщил инсайдер Абдалла Боулма.

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Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Трансфер Забарного под угрозой

По информации источника, переговоры осложняются финансовыми требованиями "Борнмута". Они сейчас оценивают своего лучшего игрока в 70 миллионов евро. Сумма настолько велика из-за обязательства выплатить 25% от суммы трансфера киевскому "Динамо", откуда Забарный перешел в январе 2023 года за 22,7 млн евро.

В "ПСЖ" считают эту сумму слишком высокой, но клубы могут прийти к компромиссу, если договорятся о 65 миллионах евро и бонусах. Сейчас клубы активно работают над деталями.

В сезоне 2024/2025 Забарный провел 39 матчей за "Борнмут", отметившись одним ассистом.

Также Забарным интересуется "Ньюкас", который готов платить 70 млн евро и бонусы, но для Забарного это не приоритетный вариант.

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ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут украинские легионеры (футбол)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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