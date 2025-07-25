Футболисты Реала получат солидную премию за выход в полуфинал КЧМ

Андрей Лунин вместе с супругой Анастасией. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Мадридский "Реал" не смог победить на Клубном чемпионате мира в обновленном формате. При этом, команда прошла в полуфинал, где была разгромлена "ПСЖ".

За выход в полуфинал все игроки клуба получат премии, сообщила Marca.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

"Реал" выплатит премии

Каждый из футболистов "Реала" заработал 280 тысяч евро: 50 тысяч евро за выход из группы, 80 тысяч евро за проход в 1/8 финала и 150 тысяч евро за выход в полуфинал.

Несмотря на поражение от "ПСЖ" "Реал" получил солидные призовые в размере более 80 миллионов евро.

В случае победы в турнире игроки могли бы получить дополнительный миллион евро, который бы добавился к 500 тыс. евро, уже заработанных за триумфы в Суперкубке Европы и Интерконтинентальном кубке.

Отметим, что украинец Андрей Лунин не сыграл на турнире ни одного матча. При этом, он также получит свой бонус.

Напомним, абсолютный чемпион мира Александр Усик не заработает много денег за бой с Джозефом Паркером.

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