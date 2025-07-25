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Главная Спорт Лунин получил солидную премию в мадридском Реале

Лунин получил солидную премию в мадридском Реале

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 22:39
Футболисты Реала получат солидную премию за выход в полуфинал КЧМ
Андрей Лунин вместе с супругой Анастасией. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Мадридский "Реал" не смог победить на Клубном чемпионате мира в обновленном формате. При этом, команда прошла в полуфинал, где была разгромлена "ПСЖ".

За выход в полуфинал все игроки клуба получат премии, сообщила Marca.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

"Реал" выплатит премии

Каждый из футболистов "Реала" заработал 280 тысяч евро: 50 тысяч евро за выход из группы, 80 тысяч евро за проход в 1/8 финала и 150 тысяч евро за выход в полуфинал.

Несмотря на поражение от "ПСЖ" "Реал" получил солидные призовые в размере более 80 миллионов евро.

В случае победы в турнире игроки могли бы получить дополнительный миллион евро, который бы добавился к 500 тыс. евро, уже заработанных за триумфы в Суперкубке Европы и Интерконтинентальном кубке.

Отметим, что украинец Андрей Лунин не сыграл на турнире ни одного матча. При этом, он также получит свой бонус.

Напомним, абсолютный чемпион мира Александр Усик не заработает много денег за бой с Джозефом Паркером.

Чемпион мира повторяет ритуал со своей женой после каждой победы.

Дети Екатерины и Александра Усиков разделены на Украину и Испанию.

В сети сообщили видео поединков детей Усика на турнире по дзюдо в Испании.

премия футбол Реал Мадрид Андрей Лунин Клубный чемпионат мира по футболу
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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