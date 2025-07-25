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Головна Спорт Лунін отримав солідну премію в мадридському Реалі

Лунін отримав солідну премію в мадридському Реалі

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 22:39
Футболісти Реалу отримають солідну премію за вихід у півфінал КЧС
Андрій Лунін разом з дружиною Анастасією. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Мадридський "Реал" не зміг перемогти на Клубному чемпіонаті світу в оновленому форматі. При цьому, команда пройшла до півфіналу, де була розгромлена "ПСЖ".

За вихід в півфінал всі гравці клубу отримають премії, повідомила Marca.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

"Реал" виплатить премії

Кожен з футболістів "Реалу" заробив 280 тисяч євро: 50 тис. євро за вихід із групи, 80 тис. євро за прохід до 1/8 фіналу та 150 тис. євро за вихід до півфіналу.

Попри поразку від "ПСЖ" "Реал" здобув солідні призові у розмірі понад 80 мільйонів євро.

У разі перемоги в турнірі гравці могли б отримати додатковий мільйон євро, який би додався до 500 тис. євро, уже зароблених за тріумфи в Суперкубку Європи та Інтерконтинентальному кубку.

Зазначимо, що українець Андрій Лунін не зіграв на турнірі жодного матчу. При цьому, він також отримає свій бонус.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик не заробить багато грошей за бій з Джозефом Паркером.

Чемпіон світу повторює ритуал зі своєю дружиною після кожної перемоги.

Діти Катерини та Олександра Усиків розділені на Україну та Іспанію.

В мережі повідомили відео поєдинків дітей Усика на турнірі з дзюдо в Іспанії.

премія футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Клубний чемпіонат світу з футболу
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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