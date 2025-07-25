Футболісти Реалу отримають солідну премію за вихід у півфінал КЧС

Андрій Лунін разом з дружиною Анастасією. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Мадридський "Реал" не зміг перемогти на Клубному чемпіонаті світу в оновленому форматі. При цьому, команда пройшла до півфіналу, де була розгромлена "ПСЖ".

За вихід в півфінал всі гравці клубу отримають премії, повідомила Marca.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

"Реал" виплатить премії

Кожен з футболістів "Реалу" заробив 280 тисяч євро: 50 тис. євро за вихід із групи, 80 тис. євро за прохід до 1/8 фіналу та 150 тис. євро за вихід до півфіналу.

Попри поразку від "ПСЖ" "Реал" здобув солідні призові у розмірі понад 80 мільйонів євро.

У разі перемоги в турнірі гравці могли б отримати додатковий мільйон євро, який би додався до 500 тис. євро, уже зароблених за тріумфи в Суперкубку Європи та Інтерконтинентальному кубку.

Зазначимо, що українець Андрій Лунін не зіграв на турнірі жодного матчу. При цьому, він також отримає свій бонус.

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