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Головна Спорт У ПСЖ та Борнмута знову проблеми щодо трансферу Забарного

У ПСЖ та Борнмута знову проблеми щодо трансферу Забарного

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 22:31
Трансфер Іллі Забарного в ПСЖ під загрозою через відсоток Динамо
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Здавалося, що питання щодо трансферу українського центрбека Іллі Забарного з "Борнмута" в "ПСЖ" вже вирішене. Однак команди знову не можуть домовитись.

Цього разу проблема в київському "Динамо", повідомив інсайдер Абдалла Боулма.

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Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Трансфер Забарного під загрозою

За інформацією джерела, перемовини ускладнюються фінансовими вимогами "Борнмута". Вони наразі оцінюють свого кращого гравця в 70 мільйонів євро. Сума настільки велика через зобов’язання виплатити 25% від суми трансферу київському "Динамо", звідки Забарний перейшов у січні 2023 року за 22,7 млн євро.

У "ПСЖ" вважають цю суму зависокою, але клуби можуть прийти до компромісу, якщо домовляться про 65 мільйонів євро та бонуси. Наразі клуби активно працюють над деталями.

У сезоні 2024/2025 Забарний провів 39 матчів за "Борнмут", відзначившись одним асистом.

Також Забарним цікавиться "Ньюкас", який готовий платити 70 млн євро та бонуси, але для Забарного це не пріоритетний варіант.

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ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут українські легіонери (футбол)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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