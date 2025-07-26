Трансфер Іллі Забарного в ПСЖ під загрозою через відсоток Динамо

У ПСЖ та Борнмута знову проблеми щодо трансферу Забарного
Здавалося, що питання щодо трансферу українського центрбека Іллі Забарного з "Борнмута" в "ПСЖ" вже вирішене. Однак команди знову не можуть домовитись.
Цього разу проблема в київському "Динамо", повідомив інсайдер Абдалла Боулма.
Трансфер Забарного під загрозою
За інформацією джерела, перемовини ускладнюються фінансовими вимогами "Борнмута". Вони наразі оцінюють свого кращого гравця в 70 мільйонів євро. Сума настільки велика через зобов’язання виплатити 25% від суми трансферу київському "Динамо", звідки Забарний перейшов у січні 2023 року за 22,7 млн євро.
У "ПСЖ" вважають цю суму зависокою, але клуби можуть прийти до компромісу, якщо домовляться про 65 мільйонів євро та бонуси. Наразі клуби активно працюють над деталями.
У сезоні 2024/2025 Забарний провів 39 матчів за "Борнмут", відзначившись одним асистом.
Також Забарним цікавиться "Ньюкас", який готовий платити 70 млн євро та бонуси, але для Забарного це не пріоритетний варіант.
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