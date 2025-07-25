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Головна Спорт Стала відома дата трансферу Забарного в ПСЖ

Стала відома дата трансферу Забарного в ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 20:59
Забарний пройде медогляд у ПСЖ — коли це станеться
Ілля Забарний. Фото: "Борнмут"

Український центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний активно готується до нового сезону. При цьому, розпочати його він може в новій команді.

Наразі вже вирішене питання про продаж гравця, повідомив портал BBC.

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Ілля Забарний. Фото: "Борнмут"

Забарний змінить команду

За інформацією джерела, "ПСЖ" та "Борнмут" досягли попередньої згоди щодо трансферу Забарного за 60 млн євро одним траншем. При цьому, "Борнмут" наполягає, щоб із бонусами загальна сума сягнула 70 млн євро.

Переговори між клубами тривають, але сторони говорять про останні деталі.

Наступного тижня очікується приїзд українця в Париж на медогляд та підписання контракту.

Забарний перейшов до "Борнмута" з київського "Динамо" у січні 2023 року за 22,7 млн євро.

У сезоні 2024/25 він провів 39 матчів за "Борнмут", відзначившись одним асистом. Його контракт із клубом діє до 2029 року.

У разі його завершення трансферу "Динамо" отримає прописані в контракті 20% від суми перепродажу та 5% за виховання гравця.

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Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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