Забарный пройдет медосмотр в ПСЖ — когда это произойдет

Илья Забарный. Фото: "Борнмут"

Украинский центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный активно готовится к новому сезону. При этом начать его он может в новой команде.

Сейчас уже решен вопрос о продаже игрока, сообщил портал BBC.

Реклама

Читайте также:

Илья Забарный. Фото: "Борнмут"

Забарный сменит команду

По информации источника, "ПСЖ" и "Борнмут" достигли предварительного соглашения по трансферу Забарного за 60 млн евро одним траншем. При этом "Борнмут" настаивает, чтобы с бонусами общая сумма достигла 70 млн евро.

Переговоры между клубами продолжаются, но стороны говорят о последних деталях.

На следующей неделе ожидается приезд украинца в Париж на медосмотр и подписание контракта.

Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" в январе 2023 года за 22,7 млн евро.

В сезоне 2024/25 он провел 39 матчей за "Борнмут", отметившись одним ассистом. Его контракт с клубом действует до 2029 года.

В случае его завершения трансфера "Динамо" получит прописанные в контракте 20% от суммы перепродажи и 5% за воспитание игрока.

Напомним, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик не будет драться с Джозефом Паркером.

Украинский чемпион мира повторяет ритуал Рокки Бальбоа.

Дети Екатерины и Александра Усиков не живут с родителями — что произошло.

В сети опубликовали видео схваток детей Усика, которые занимаются дзюдо в Испании.