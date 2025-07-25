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Главная Спорт Стала известна дата трансфера Забарного в ПСЖ

Стала известна дата трансфера Забарного в ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 20:59
Забарный пройдет медосмотр в ПСЖ — когда это произойдет
Илья Забарный. Фото: "Борнмут"

Украинский центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный активно готовится к новому сезону. При этом начать его он может в новой команде.

Сейчас уже решен вопрос о продаже игрока, сообщил портал BBC.

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По информации источника, "ПСЖ" и "Борнмут" достигли предварительного соглашения по трансферу Забарного за 60 млн евро одним траншем. При этом "Борнмут" настаивает, чтобы с бонусами общая сумма достигла 70 млн евро.

Переговоры между клубами продолжаются, но стороны говорят о последних деталях.

На следующей неделе ожидается приезд украинца в Париж на медосмотр и подписание контракта.

Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" в январе 2023 года за 22,7 млн евро.

В сезоне 2024/25 он провел 39 матчей за "Борнмут", отметившись одним ассистом. Его контракт с клубом действует до 2029 года.

В случае его завершения трансфера "Динамо" получит прописанные в контракте 20% от суммы перепродажи и 5% за воспитание игрока.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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