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Головна Спорт Різник може перейти в клуб із чемпіонату Англії

Різник може перейти в клуб із чемпіонату Англії

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 23:59
Різник може перейти в АПЛ – Сандерленд зацікавлений
Дмитро Різник. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" незабаром може втратити свого основного воротаря Дмитра Різника. Футболіст після виступів у Лізі чемпіонів може потрапити до АПЛ.

Про інтерес до Різника повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Дмитро Різник. Фото: "Шахтар"

Різник може переїхати в АПЛ

За інформацією джерела, новачок АПЛ "Сандерленд" звернувся до донецького "Шахтаря" щодо умов трансферу Різника.

Наразі немає даних про суму, яку "гірники" хочуть отримати за 26-річного кіпера збірної України, контракт якого діє до кінця 2027 року.

Різник, який приєднався до "Шахтаря" у 2023 році після трансферу з полтавської "Ворскли" за 3 млн євро, став ключовим гравцем команди.

У сезоні 2024/2025 Дмитро зіграв 24 матчі в УПЛ та вісім у Лізі чемпіонів, зокрема відзначившись рекордними 15 сейвами в грі проти "ПСВ".

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 7 млн євро.

На заміну Різника у "Шахтаря" є талановитий молодий голкіпер Кирило Фесюн.

Нагадаємо, в мережі показали відео з боротьбою синів Олександра Усика.

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футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Сандерленд Дмитро Різник
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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