Різник може перейти в АПЛ – Сандерленд зацікавлений

Різник може перейти в клуб із чемпіонату Англії
Донецький "Шахтар" незабаром може втратити свого основного воротаря Дмитра Різника. Футболіст після виступів у Лізі чемпіонів може потрапити до АПЛ.
Про інтерес до Різника повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Різник може переїхати в АПЛ
За інформацією джерела, новачок АПЛ "Сандерленд" звернувся до донецького "Шахтаря" щодо умов трансферу Різника.
Наразі немає даних про суму, яку "гірники" хочуть отримати за 26-річного кіпера збірної України, контракт якого діє до кінця 2027 року.
Різник, який приєднався до "Шахтаря" у 2023 році після трансферу з полтавської "Ворскли" за 3 млн євро, став ключовим гравцем команди.
У сезоні 2024/2025 Дмитро зіграв 24 матчі в УПЛ та вісім у Лізі чемпіонів, зокрема відзначившись рекордними 15 сейвами в грі проти "ПСВ".
Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 7 млн євро.
На заміну Різника у "Шахтаря" є талановитий молодий голкіпер Кирило Фесюн.
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