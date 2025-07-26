Судаков може перейти у клуб, де грав Ребров

Георгій Судаков. Фото: ФК "Шахтар"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков може перейти в чемпіонат Англії. Раніше ним більше цікавились в італійський Серії А.

Про чергову зацікавленість щодо Судакова повідомив портал Spurs Zone.

Реклама

Читайте також:

Георгій Судаков. Фото: ФК "Шахтар"

Судаков може піти шляхом Реброва

За даними джерела, українцем цікавиться лондонський "Тоттенгем", який наразі також намагається купити центрбека "Борнмута" Іллю Забарного.

Наразі відомо, що "Шпори" стежать за Судаковим ще з минулого літа, але не вступали в перемовини. При цьому, в 2025 році буде важко купити Георгія хоча б за 20-30 млн євро.

У сезоні 2024/2025 Судаков провів за "Шахтар" 37 матчів, забивши 15 голів і віддавши шість результативних передач. Цього сезону він ще не забивав, але й грає на іншій позиції ніж раніше.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінив Судакова у 32 млн євро. Його чинний контракт з "Шахтарем" діє до 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, в мережі показали відео з виступомс дітей Олександра Усика.

У боксера є традиція після перемог, також, як у Сільвестра Сталоне.

Олімпійська призерка Дар’я Білодід шокувала своїми вправати.

У мадридському "Реалі" українець Андрій Лунін отримає премію за турнір, де не грав.