Судаков може перейти у клуб, де грав Ребров

Судаков може грати разом з Забарним у ТОП-клубі АПЛ
Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков може перейти в чемпіонат Англії. Раніше ним більше цікавились в італійський Серії А.
Про чергову зацікавленість щодо Судакова повідомив портал Spurs Zone.
Судаков може піти шляхом Реброва
За даними джерела, українцем цікавиться лондонський "Тоттенгем", який наразі також намагається купити центрбека "Борнмута" Іллю Забарного.
Наразі відомо, що "Шпори" стежать за Судаковим ще з минулого літа, але не вступали в перемовини. При цьому, в 2025 році буде важко купити Георгія хоча б за 20-30 млн євро.
У сезоні 2024/2025 Судаков провів за "Шахтар" 37 матчів, забивши 15 голів і віддавши шість результативних передач. Цього сезону він ще не забивав, але й грає на іншій позиції ніж раніше.
Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінив Судакова у 32 млн євро. Його чинний контракт з "Шахтарем" діє до 31 грудня 2021 року.
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