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Головна Спорт Судаков може грати разом з Забарним у ТОП-клубі АПЛ

Судаков може грати разом з Забарним у ТОП-клубі АПЛ

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 23:39
Судаков може перейти у клуб, де грав Ребров
Георгій Судаков. Фото: ФК "Шахтар"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков може перейти в чемпіонат Англії. Раніше ним більше цікавились в італійський Серії А.

Про чергову зацікавленість щодо Судакова повідомив портал Spurs Zone.

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Георгій Судаков. Фото: ФК "Шахтар"

Судаков може піти шляхом Реброва

За даними джерела, українцем цікавиться лондонський "Тоттенгем", який наразі також намагається купити центрбека "Борнмута" Іллю Забарного.

Наразі відомо, що "Шпори" стежать за Судаковим ще з минулого літа, але не вступали в перемовини. При цьому, в 2025 році буде важко купити Георгія хоча б за 20-30 млн євро.

У сезоні 2024/2025 Судаков провів за "Шахтар" 37 матчів, забивши 15 голів і віддавши шість результативних передач. Цього сезону він ще не забивав, але й грає на іншій позиції ніж раніше.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінив Судакова у 32 млн євро. Його чинний контракт з "Шахтарем" діє до 31 грудня 2021 року.

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футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Тоттенгем Георгій Судаков
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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