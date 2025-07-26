Судаков может перейти в клуб, где играл Ребров

Георгий Судаков. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков может перейти в чемпионат Англии. Ранее им больше интересовались в итальянский Серии А.

Об очередной заинтересованности в отношении Судакова сообщил портал Spurs Zone.

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По данным источника, украинцем интересуется лондонский "Тоттенхэм", который сейчас также пытается купить центрбека "Борнмута" Илью Забарного.

Сейчас известно, что "Шпоры" следят за Судаковым еще с прошлого лета, но не вступали в переговоры. При этом, в 2025 году будет трудно купить Георгия хотя бы за 20-30 млн евро.

В сезоне 2024/2025 Судаков провел за "Шахтер" 37 матчей, забив 15 голов и отдав шесть результативных передач. В этом сезоне он еще не забивал, но и играет на другой позиции чем раньше.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценил Судакова в 32 млн евро. Его действующий контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2021 года.

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