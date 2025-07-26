Судаков может перейти в клуб, где играл Ребров

Судаков может играть вместе с Забарным в ТОП-клубе АПЛ
Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков может перейти в чемпионат Англии. Ранее им больше интересовались в итальянский Серии А.
Об очередной заинтересованности в отношении Судакова сообщил портал Spurs Zone.
Судаков может пойти по пути Реброва
По данным источника, украинцем интересуется лондонский "Тоттенхэм", который сейчас также пытается купить центрбека "Борнмута" Илью Забарного.
Сейчас известно, что "Шпоры" следят за Судаковым еще с прошлого лета, но не вступали в переговоры. При этом, в 2025 году будет трудно купить Георгия хотя бы за 20-30 млн евро.
В сезоне 2024/2025 Судаков провел за "Шахтер" 37 матчей, забив 15 голов и отдав шесть результативных передач. В этом сезоне он еще не забивал, но и играет на другой позиции чем раньше.
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценил Судакова в 32 млн евро. Его действующий контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2021 года.
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