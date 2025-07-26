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Главная Спорт Ризнык может перейти в клуб из чемпионата Англии

Ризнык может перейти в клуб из чемпионата Англии

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 23:59
Ризнык может перейти в АПЛ — Сандерленд заинтересован
Дмитрий Ризнык. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" вскоре может потерять своего основного вратаря Дмитрия Ризныка. Футболист после выступлений в Лиге чемпионов может попасть в АПЛ.

Об интересе к Ризныку сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Дмитрий Ризнык. Фото: "Шахтер"

Ризнык может переехать в АПЛ

По информации источника, новичок АПЛ "Сандерленд" обратился к донецкому "Шахтеру" по поводу условий трансфера Ризныка.

Пока нет данных о сумме, которую "горняки" хотят получить за 26-летнего кипера сборной Украины, контракт которого действует до конца 2027 года.

Ризнык, который присоединился к "Шахтеру" в 2023 году после трансфера из полтавской "Ворсклы" за 3 млн евро, стал ключевым игроком команды.

В сезоне 2024/2025 Дмитрий сыграл 24 матча в УПЛ и восемь в Лиге чемпионов, в частности отметившись рекордными 15 сейвами в игре против "ПСВ".

Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро.

На замену Ризныку у "Шахтера" есть талантливый молодой голкипер Кирилл Фесюн.

Напомним, в сети показали видео с борьбой сыновей Александра Усика в дзюдо.

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футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Сандерленд Дмитрий Ризнык
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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