Дівчина Роналду викликала скандал через фото у церкві

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

У 40-річного лідера саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду дуже ефектна дівчина. Джорджина Родрігес часто своєю вродою закохує в себе чоловіків, але інколи у неї через це можуть виникати проблеми.

Цього разу у дівчини виникли проблеми, бо її почали критикувати за фото, повідомив портал Новини.LIVE.

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Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина активно користується соцмережами, зокрема в Instagram, де на неї підписані 67,5 мільйонів людей.

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Родрігес опублікувала нові світлини, які знову привернули увагу фоловерів. Цього разу Джорджина позувала в церкві в елегантній блакитній сукні, яка була закрита та підходила для відвідин храму.

Однак, фотосесія викликала й негативні реакції за вибір локації. Ці підписники назвали фото сексуальними.

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

При цьому, сукня була закрита. Тому можна вважати, що критики вважають Джорджину занадто гарячою дівчиною для церкви.

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Також варто відзначити, що Родрігес в чудовій фізичній формі й тому на ній навіть звичайний одяг виглядає сексуально.

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