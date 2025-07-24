Дівчина Роналду викликала скандал через фото у церкві

Дівчина Роналду виявилась дуже гаряча для відвідин церкви — фото
У 40-річного лідера саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду дуже ефектна дівчина. Джорджина Родрігес часто своєю вродою закохує в себе чоловіків, але інколи у неї через це можуть виникати проблеми.
Цього разу у дівчини виникли проблеми, бо її почали критикувати за фото, повідомив портал Новини.LIVE.
Джорджина активно користується соцмережами, зокрема в Instagram, де на неї підписані 67,5 мільйонів людей.
Дружина Роналду своїм виглядом налякала людей в церкві
Родрігес опублікувала нові світлини, які знову привернули увагу фоловерів. Цього разу Джорджина позувала в церкві в елегантній блакитній сукні, яка була закрита та підходила для відвідин храму.
Однак, фотосесія викликала й негативні реакції за вибір локації. Ці підписники назвали фото сексуальними.
При цьому, сукня була закрита. Тому можна вважати, що критики вважають Джорджину занадто гарячою дівчиною для церкви.
Також варто відзначити, що Родрігес в чудовій фізичній формі й тому на ній навіть звичайний одяг виглядає сексуально.
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