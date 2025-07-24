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Головна Спорт Дівчина Роналду виявилась дуже гаряча для відвідин церкви — фото

Дівчина Роналду виявилась дуже гаряча для відвідин церкви — фото

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 07:21
Дівчина Роналду викликала скандал через фото у церкві
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

У 40-річного лідера саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду дуже ефектна дівчина. Джорджина Родрігес часто своєю вродою закохує в себе чоловіків, але інколи у неї через це можуть виникати проблеми.

Цього разу у дівчини виникли проблеми, бо її почали критикувати за фото, повідомив портал Новини.LIVE.

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Джорджина Родригес
Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина активно користується соцмережами, зокрема в Instagram, де на неї підписані 67,5 мільйонів людей.

Дружина Роналду своїм виглядом налякала людей в церкві

Родрігес опублікувала нові світлини, які знову привернули увагу фоловерів. Цього разу Джорджина позувала в церкві в елегантній блакитній сукні, яка була закрита та підходила для відвідин храму.

Однак, фотосесія викликала й негативні реакції за вибір локації. Ці підписники назвали фото сексуальними.

Джорджина Родригес
Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес
Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

При цьому, сукня була закрита. Тому можна вважати, що критики вважають Джорджину занадто гарячою дівчиною для церкви.

Джорджина Родригес
Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес
Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Також варто відзначити, що Родрігес в чудовій фізичній формі й тому на ній навіть звичайний одяг виглядає сексуально.

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футбол Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес Аль-Наср дружини футболістів
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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