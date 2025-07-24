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Главная Спорт Девушка Роналду оказалась слишком горячей для посещения церкви

Девушка Роналду оказалась слишком горячей для посещения церкви

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 07:21
Девушка Роналду вызвала скандал из-за фото в церкви
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

У 40-летнего лидера саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду очень эффектная девушка. Джорджина Родригес часто своей красотой влюбляет в себя мужчин, но иногда у нее из-за этого могут возникать проблемы.

На этот раз у девушки возникли проблемы, поскольку ее начали критиковать за фото, сообщил портал Новини.LIVE.

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Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина активно пользуется соцсетями, в частности в Instagram, где на нее подписаны 67,5 миллионов человек.

Жена Роналду своим видом напугала людей в церкви

Родригес опубликовала новые фотографии, которые снова привлекли внимание фолловеров. На этот раз Джорджина позировала в церкви в элегантном голубом платье, которое было закрыто и подходило для посещения храма.

Однако, фотосессия вызвала и негативные реакции за выбор локации. Эти подписчики назвали фото сексуальными.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

При этом, платье было закрыто. Поэтому можно считать, что критики считают Джорджину слишком горячей девушкой для церкви.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Также стоит отметить, что Родригес в отличной физической форме и поэтому на ней даже обычная одежда выглядит сексуально.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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