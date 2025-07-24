Девушка Роналду вызвала скандал из-за фото в церкви

Девушка Роналду оказалась слишком горячей для посещения церкви
У 40-летнего лидера саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду очень эффектная девушка. Джорджина Родригес часто своей красотой влюбляет в себя мужчин, но иногда у нее из-за этого могут возникать проблемы.
На этот раз у девушки возникли проблемы, поскольку ее начали критиковать за фото, сообщил портал Новини.LIVE.
Джорджина активно пользуется соцсетями, в частности в Instagram, где на нее подписаны 67,5 миллионов человек.
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Родригес опубликовала новые фотографии, которые снова привлекли внимание фолловеров. На этот раз Джорджина позировала в церкви в элегантном голубом платье, которое было закрыто и подходило для посещения храма.
Однако, фотосессия вызвала и негативные реакции за выбор локации. Эти подписчики назвали фото сексуальными.
При этом, платье было закрыто. Поэтому можно считать, что критики считают Джорджину слишком горячей девушкой для церкви.
Также стоит отметить, что Родригес в отличной физической форме и поэтому на ней даже обычная одежда выглядит сексуально.
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