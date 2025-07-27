Дружина гравця Динамо Михайленка розповіла про пухлину мозку

Гравці "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"

Футболіст київського "Динамо" Микола Михайленко та його дружина Дар’я пережили дуже важкі часи. Кохана півзахисника раніше сильно захворіла.

Про це Дар’я розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна".

Реклама

Читайте також:

Микола Михайленко. Фото: "Динамо" Київ

Важка хвороба дружини гравця збірної України

Дар’я розповіла, що їй діагностували пухлину головного мозку. Після цього отриманого досвіду у неї змінився погляд на життя та стосунки.

За словами дівчини, хвороба навчила її цінувати кожен момент і не відкладати бажання на потім. Вона зізналася, що без підтримки чоловіка не впоралася б. Микола був поруч під час операції, доглядав за нею в лікарні, ночуючи на маленькому дивані, і підтримував щохвилини. Цей етап зміцнив їхні стосунки, додавши їм глибини та взаєморозуміння.

Микола та Дар'я Михайленки. Фото: "РБК-Україна"

"Наші стосунки стали міцніші. Ми пройшли неймовірно складний етап не без сліз, але з посмішкою", — сказала Дар'я.

Дівчина зазначила, що після хвороби почала більше цінувати прості речі: прогулянки, спільні сніданки, присутність близьких. Вона наголосила на важливості берегти здоров’я, жити не оглядаючись на чужі думки та відкрито виявляти любов.

Микола та Дар'я Михайленки. Фото: "РБК-Україна"

"Коли в Польщі мені сказали, що у мене пухлина головного мозку, я плакала, але говорила: "Я буду боротися". Витерла сльози та почала шукати лікарів. Тож хочу сказати, що ніколи не можна опускати руки.

Поплакати, попсіхувати — це нормально і навіть потрібно. Але треба взяти волю в кулак, зціпити зуби й боротися", — додала Михайленко.

Нагадаємо, в мережі тренер опублікував сутички синів Олександра Усика.

В УАФ зізналися, що заважає "Інгульцю" грати на своєму стадіоні.

Українська олімпійська призерка Дар’я Білодід шокувала своїми вміннями.

Воротарем донецького "Шахтаря" хоче підсилитись клуб із АПЛ.