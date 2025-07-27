Дружина гравця Динамо Михайленка розповіла про пухлину мозку

Дружина основного футболіста Динамо повідомила про важку хворобу
Футболіст київського "Динамо" Микола Михайленко та його дружина Дар’я пережили дуже важкі часи. Кохана півзахисника раніше сильно захворіла.
Про це Дар’я розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна".
Важка хвороба дружини гравця збірної України
Дар’я розповіла, що їй діагностували пухлину головного мозку. Після цього отриманого досвіду у неї змінився погляд на життя та стосунки.
За словами дівчини, хвороба навчила її цінувати кожен момент і не відкладати бажання на потім. Вона зізналася, що без підтримки чоловіка не впоралася б. Микола був поруч під час операції, доглядав за нею в лікарні, ночуючи на маленькому дивані, і підтримував щохвилини. Цей етап зміцнив їхні стосунки, додавши їм глибини та взаєморозуміння.
"Наші стосунки стали міцніші. Ми пройшли неймовірно складний етап не без сліз, але з посмішкою", — сказала Дар'я.
Дівчина зазначила, що після хвороби почала більше цінувати прості речі: прогулянки, спільні сніданки, присутність близьких. Вона наголосила на важливості берегти здоров’я, жити не оглядаючись на чужі думки та відкрито виявляти любов.
"Коли в Польщі мені сказали, що у мене пухлина головного мозку, я плакала, але говорила: "Я буду боротися". Витерла сльози та почала шукати лікарів. Тож хочу сказати, що ніколи не можна опускати руки.
Поплакати, попсіхувати — це нормально і навіть потрібно. Але треба взяти волю в кулак, зціпити зуби й боротися", — додала Михайленко.
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