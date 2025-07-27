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Головна Спорт Дружина основного футболіста Динамо повідомила про важку хворобу

Дружина основного футболіста Динамо повідомила про важку хворобу

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 15:19
Дружина гравця Динамо Михайленка розповіла про пухлину мозку
Гравці "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"

Футболіст київського "Динамо" Микола Михайленко та його дружина Дар’я пережили дуже важкі часи. Кохана півзахисника раніше сильно захворіла.

Про це Дар’я розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Микола Михайленко. Фото: "Динамо" Київ

Важка хвороба дружини гравця збірної України

Дар’я розповіла, що їй діагностували пухлину головного мозку. Після цього отриманого досвіду у неї змінився погляд на життя та стосунки.

За словами дівчини, хвороба навчила її цінувати кожен момент і не відкладати бажання на потім. Вона зізналася, що без підтримки чоловіка не впоралася б. Микола був поруч під час операції, доглядав за нею в лікарні, ночуючи на маленькому дивані, і підтримував щохвилини. Цей етап зміцнив їхні стосунки, додавши їм глибини та взаєморозуміння.

Дарья и Николай Михайленко
Микола та Дар'я Михайленки. Фото: "РБК-Україна"

"Наші стосунки стали міцніші. Ми пройшли неймовірно складний етап не без сліз, але з посмішкою", — сказала Дар'я.

Дівчина зазначила, що після хвороби почала більше цінувати прості речі: прогулянки, спільні сніданки, присутність близьких. Вона наголосила на важливості берегти здоров’я, жити не оглядаючись на чужі думки та відкрито виявляти любов.

Дарья и Николай Михайленко
Микола та Дар'я Михайленки. Фото: "РБК-Україна"

"Коли в Польщі мені сказали, що у мене пухлина головного мозку, я плакала, але говорила: "Я буду боротися". Витерла сльози та почала шукати лікарів. Тож хочу сказати, що ніколи не можна опускати руки.

Поплакати, попсіхувати — це нормально і навіть потрібно. Але треба взяти волю в кулак, зціпити зуби й боротися", — додала Михайленко.

Нагадаємо, в мережі тренер опублікував сутички синів Олександра Усика.

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футбол хвороба рак Динамо Микола Михайленко
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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