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Главная Спорт Жена основного футболиста Динамо сообщила о тяжелой болезни

Жена основного футболиста Динамо сообщила о тяжелой болезни

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 15:19
Жена игрока Динамо Михайленко рассказала об опухоли мозга
Игроки "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"

Футболист киевского "Динамо" Николай Михайленко и его жена Дарья пережили очень тяжелые времена. Возлюбленная полузащитника ранее сильно болела.

Об этом Дарья рассказала в интервью "РБК-Украина".

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Николай Михайленко
Николай Михайленко. Фото: "Динамо" Киев

Тяжелая болезнь жены игрока сборной Украины

Дарья рассказала, что ей диагностировали опухоль головного мозга. После этого полученного опыта у нее изменился взгляд на жизнь и отношения.

По словам девушки, болезнь научила ее ценить каждый момент и не откладывать желания на потом. Она призналась, что без поддержки мужа не справилась бы. Николай был рядом во время операции, ухаживал за ней в больнице, ночуя на маленьком диване, и поддерживал ежеминутно. Этот этап укрепил их отношения, добавив глубины и взаимопонимания.

Дарья и Николай Михайленко
Николай и Дарья Михайленко. Фото: "РБК-Украина"

"Наши отношения стали крепче. Мы прошли невероятно сложный этап не без слез, но с улыбкой", — сказала Дарья.

Девушка отметила, что после болезни начала больше ценить простые вещи: прогулки, совместные завтраки, присутствие близких. Она подчеркнула, что важно беречь здоровье, жить не оглядываясь на чужие мысли и открыто проявлять любовь.

Дарья и Николай Михайленко
Николай и Дарья Михайленко. Фото: "РБК-Украина"

"Когда в Польше мне сказали, что у меня опухоль головного мозга, я плакала, но говорила: "Я буду бороться". Вытерла слезы и начала искать врачей. Поэтому хочу сказать, что никогда нельзя опускать руки.

Поплакать, попсиховать — это нормально и даже нужно. Но надо взять волю в кулак, стиснуть зубы и бороться", — добавила Михайленко.

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футбол болезнь рак Динамо Николай Михайленко
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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