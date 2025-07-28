Поліція вигнала вболівальників із прапорами України з ЧС із фехтування

Аліна Комащук святкує перемогу. Фото: instagram.com/olgakharlan/

На чемпіонаті світу з фехтування, який проходить у Тбілісі, спалахнув скандал за участю грузинської поліції. З трибун насильно вивели трьох уболівальників, які тримали прапори Грузії та України.

Ці відвідувачі вигукували гасла проти участі російських спортсменок, повідомляють ЗМІ РФ.

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Інцидент стався під час поєдинків росіянок Яни Єгорян та Олександри Михайлової. Саме в цей момент протестувальники почали кричати "різні гасла", спрямовані, зокрема, проти самих фехтувальниць.

Поліція та протестувальники на Кубку Світу. Кадр із відео

Реакція охорони та поліції була миттєвою: активістів затримали й вивели з території Олімпійського палацу спорту. Відеозаписи затримання вже поширюються в соцмережах. На кадрах видно, як людей буквально виштовхують за межі арени.

Що відомо про протест проти збірної Росії

Раніше тієї ж ночі активісти запустили феєрверки біля готелю, де розміщується російська делегація. Зранку акція продовжилася біля самого спорткомплексу, де відбуваються поєдинки. Протестувальники виступають проти участі фехтувальниць, пов'язаних із російськими військовими структурами.

Міжнародна федерація фехтування допустила до змагань "нейтральних" спортсменок, попри їхні зв'язки з армією РФ. Рішення викликало хвилю критики, а протест у Тбілісі став продовженням невдоволення допуском росіян на світову арену.

Нагадаємо, раніше на Кубку Світу в Тбілісі здобули медалі українці Аліна Комащук та Микита Кошман.

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