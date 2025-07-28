Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Скандал на ЧС із фехтування — прапор України під забороною

Скандал на ЧС із фехтування — прапор України під забороною

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 09:31
Поліція вигнала вболівальників із прапорами України з ЧС із фехтування
Аліна Комащук святкує перемогу. Фото: instagram.com/olgakharlan/

На чемпіонаті світу з фехтування, який проходить у Тбілісі, спалахнув скандал за участю грузинської поліції. З трибун насильно вивели трьох уболівальників, які тримали прапори Грузії та України.

Ці відвідувачі вигукували гасла проти участі російських спортсменок, повідомляють ЗМІ РФ.

Реклама
Читайте також:

Інцидент стався під час поєдинків росіянок Яни Єгорян та Олександри Михайлової. Саме в цей момент протестувальники почали кричати "різні гасла", спрямовані, зокрема, проти самих фехтувальниць.

Кубок Мира по фехтованию
Поліція та протестувальники на Кубку Світу. Кадр із відео

Реакція охорони та поліції була миттєвою: активістів затримали й вивели з території Олімпійського палацу спорту. Відеозаписи затримання вже поширюються в соцмережах. На кадрах видно, як людей буквально виштовхують за межі арени.

Що відомо про протест проти збірної Росії

Раніше тієї ж ночі активісти запустили феєрверки біля готелю, де розміщується російська делегація. Зранку акція продовжилася біля самого спорткомплексу, де відбуваються поєдинки. Протестувальники виступають проти участі фехтувальниць, пов'язаних із російськими військовими структурами.

Міжнародна федерація фехтування допустила до змагань "нейтральних" спортсменок, попри їхні зв'язки з армією РФ. Рішення викликало хвилю критики, а протест у Тбілісі став продовженням невдоволення допуском росіян на світову арену.

Нагадаємо, раніше на Кубку Світу в Тбілісі здобули медалі українці Аліна Комащук та Микита Кошман.

Поки Ілля Забарний чекає на трансфер у "ПСЖ", його друга половинка демонструє струнку фігуру на престижному курорті.

Дружина одного з футболістів київського "Динамо" розповіла про важке захворювання.

скандал спорт Грузія Фехтування Кубок світу з фехтування
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації