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Українці виграли дві медалі чемпіонату світу з фехтування

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 23:47
Комащук і Кошман принесли Україні медалі ЧС з фехтування у Тбілісі
Аліна Комащук. Фото: FIE

На чемпіонаті світу з фехтування в Тбілісі пройшли фінальні матчі у жіночій шаблі та в чоловічій шпазі.  Цього ж дня в місті пройшли протести проти участі фехтувальників з Росії.

Представники збірної України виграли 27 липня дві бронзові медалі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Алина Комащук
Аліна Комащук. Фото: FIE

Медалі збірної України

Шаблістка Аліна Комащук здобула бронзову медаль в особистих змаганнях. Це перша її індивідуальна нагорода на чемпіонатах світу.

Комащук розпочала з 1/32 фіналу, де впевнено перемогла німкеню Елізабет Гетте (15:7). У 1/16 фіналу вона розгромила китаянку Фу Ін (15:6), а в 1/8 фіналу здолала чинну чемпіонку світу Місакі Емуру з Японії (15:12). У чвертьфіналі Аліна перемогла дворазову олімпійську віцечемпіонку Сару Бальцер із Франції (15:7), але в півфіналі 32-річна українка поступилася польці Зузанні Цеслар (12:15) і посіла третє місце.

Раніше Комащук здобувала лише командні медалі на ЧС.

Шпажист Нікіта Кошман також виборов бронзу, що стала його першою особистою нагородою на чемпіонатах світу.

Никита Кошман
Нікіта Кошман. Фото: FIE

У попередньому раунді 23-річний українець переміг естонця Каспера Тафенау (15:14), у 1/16 фіналу сенсаційно здолав першого номера рейтингу FIE, єгиптянина Мохамеда Ель-Сайєда (14:11). У 1/8 фіналу Кошман переміг чемпіона Європейських ігор-2023 Трістана Тюлена з Нідерландів (15:12), а в чвертьфіналі — віцечемпіона Європи Маттео Галассі з Італії (15:13). У півфіналі українець поступився олімпійському чемпіону Гергею Шіклоші з Угорщини (9:15).

Ці медалі стали для України другою та третьою на ЧС-2025 після золота Влади Харькової.

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Фехтування збірна України з фехтування Аліна Комащук фехтування на шпазі фехтування на шаблі
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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