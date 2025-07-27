Комащук і Кошман принесли Україні медалі ЧС з фехтування у Тбілісі

Аліна Комащук. Фото: FIE

На чемпіонаті світу з фехтування в Тбілісі пройшли фінальні матчі у жіночій шаблі та в чоловічій шпазі. Цього ж дня в місті пройшли протести проти участі фехтувальників з Росії.

Представники збірної України виграли 27 липня дві бронзові медалі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Аліна Комащук. Фото: FIE

Медалі збірної України

Шаблістка Аліна Комащук здобула бронзову медаль в особистих змаганнях. Це перша її індивідуальна нагорода на чемпіонатах світу.

Комащук розпочала з 1/32 фіналу, де впевнено перемогла німкеню Елізабет Гетте (15:7). У 1/16 фіналу вона розгромила китаянку Фу Ін (15:6), а в 1/8 фіналу здолала чинну чемпіонку світу Місакі Емуру з Японії (15:12). У чвертьфіналі Аліна перемогла дворазову олімпійську віцечемпіонку Сару Бальцер із Франції (15:7), але в півфіналі 32-річна українка поступилася польці Зузанні Цеслар (12:15) і посіла третє місце.

Раніше Комащук здобувала лише командні медалі на ЧС.

Шпажист Нікіта Кошман також виборов бронзу, що стала його першою особистою нагородою на чемпіонатах світу.

Нікіта Кошман. Фото: FIE

У попередньому раунді 23-річний українець переміг естонця Каспера Тафенау (15:14), у 1/16 фіналу сенсаційно здолав першого номера рейтингу FIE, єгиптянина Мохамеда Ель-Сайєда (14:11). У 1/8 фіналу Кошман переміг чемпіона Європейських ігор-2023 Трістана Тюлена з Нідерландів (15:12), а в чвертьфіналі — віцечемпіона Європи Маттео Галассі з Італії (15:13). У півфіналі українець поступився олімпійському чемпіону Гергею Шіклоші з Угорщини (9:15).

Ці медалі стали для України другою та третьою на ЧС-2025 після золота Влади Харькової.

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