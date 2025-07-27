Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Грузини під феєрверки та крики про свиней розбудили збірну Росії

Грузини під феєрверки та крики про свиней розбудили збірну Росії

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 18:40
Антиросійські акції пройшли в Тбілісі проти участі збірної РФ з фехтування на ЧС-2025
Акція протесту проти росіян на ЧС-2025. Фото: sovanews.tv

У Тбілісі 27 липня завершується чемпіонат світу з фехтування. Перед останнім днем грузинські активісти влаштували безсонну ніч збірній Росії.

Антиросійські активісти завадили росіянам, які виступають в нейтральному статусі, нормально виспатись перед фіналами в жіночій шаблі та чоловічій шпазі, повідомило джерело.

Реклама
Читайте також:

У Грузії гаряче зустріли росіян

Близько 04:00 ранку невідомі активісти підірвали потужні феєрверки під вікнами готелю з російськими фехтувальниками, з яких майже всі є військовослужбовцями Збройних сил Росії.

Активісти також розгорнули банер із написом: "Русские свиньи, здесь вам не рады! Сегодня фейерверк, а завтра будут "грады"!".

Наступного дня цей самий плакат з’явився перед ареною, де виступали російські фехтувальники.

Активісти заявили, що хотіли показати відсутність гостинності для країни, яка окупувала частину Грузії.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила до змагань 37 "нейтральних" спортсменів із Росії, серед яких шаблістка Софія Вєлікая, яку в першому раунді вибила українка Юлія Бакастова.

Нагадаємо, поєдинки синів Олександра Усика з'явилися в соцмережах.

В УАФ розкрили причини заборони грати на новій арені "Інгульця".

Українська дзюдоїстка та олімпійська призерка Токіо-2020 Дар’я Білодід шокувала своєю формою.

Воротарем бронзового призера УПЛ хоче підсилитись новачок англійської Прем'єр-ліги.

Грузія Фехтування Росія чемпіонат світу Протести у Грузії
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації