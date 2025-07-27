Антиросійські акції пройшли в Тбілісі проти участі збірної РФ з фехтування на ЧС-2025

Акція протесту проти росіян на ЧС-2025. Фото: sovanews.tv

У Тбілісі 27 липня завершується чемпіонат світу з фехтування. Перед останнім днем грузинські активісти влаштували безсонну ніч збірній Росії.

Антиросійські активісти завадили росіянам, які виступають в нейтральному статусі, нормально виспатись перед фіналами в жіночій шаблі та чоловічій шпазі, повідомило джерело.

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Близько 04:00 ранку невідомі активісти підірвали потужні феєрверки під вікнами готелю з російськими фехтувальниками, з яких майже всі є військовослужбовцями Збройних сил Росії.

Активісти також розгорнули банер із написом: "Русские свиньи, здесь вам не рады! Сегодня фейерверк, а завтра будут "грады"!".

Наступного дня цей самий плакат з’явився перед ареною, де виступали російські фехтувальники.

Активісти заявили, що хотіли показати відсутність гостинності для країни, яка окупувала частину Грузії.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила до змагань 37 "нейтральних" спортсменів із Росії, серед яких шаблістка Софія Вєлікая, яку в першому раунді вибила українка Юлія Бакастова.

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