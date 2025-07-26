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Головна Спорт Бакастова на ЧС перемогла дворазову чемпіонку ОІ та майора ЗС РФ

Бакастова на ЧС перемогла дворазову чемпіонку ОІ та майора ЗС РФ

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 15:01
Українка на ЧС-2025 виграла у легенди фехтування, яка служить у ЗС Росії
Юлія Бакастова. Фото: НОК України

В Тбілісі, Грузія, на чемпіонаті з фехтування розпочалися виступи в індивідуальній жіночій шаблі. Збірна України в цій дисципліні виступає без лідера Ольги Харлан, яка приїхала на турнір як глядач.

Українка Юлія Бакастова подарувала найбільшу сенсацію в жіночій шаблі вже в першому протистоянні, повідомив портал Новини.LIVE.

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В першому матчі жереб звів Бакастову з однією з найкращих в історії фехтувальниць світу в жіночій шаблі, росіянкою Софією Велікою. До того ж суперниця є чинним офіцером Збройних сил Росії.

Бакастова перемогла російського майора, яка виступала в нейтральному статусі, з рахунком 15-14.

Зазначимо, що 29-річна Бакастова є олімпійською чемпіонкою Парижу-2024 в командній шаблі. Також у неї є два "срібла" та одна "бронза" в команді.

Нагадаємо, в мережі опублікували відео з перемогами синів Усика в дзюдо.

В Усика є традиція після перемог — це стосується його дружини Катерини.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід повернулася до тренувань та шокувала своїми вміннями.

У мадридському "Реалі" українець Андрій Лунін отримає солідні кошти за Клубний чемпіонат світу, де не зіграв жодної хвилини.

Фехтування збірна України з фехтування російські спортсмени фехтування на шаблі Юлія Бакастова
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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