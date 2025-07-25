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Головна Спорт Харлан показала романтичні кадри й поцілунки з відпочинку

Харлан показала романтичні кадри й поцілунки з відпочинку

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 15:30
Ольга Харлан показала відпочинок на морі з коханим
Ольга Харлан та Луїджі Самеле. Фото: instagram.com/gigisamele87

Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан продовжує відпочивати після Олімпійських ігор в Парижі, де вона виграла дві медалі. Канікули шаблістки тривають майже рік.

У своєму Instagram Харлан привітала з днем народження свого коханого італійця Луїджі Самеле та показала, де відпочиває.

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Харлан привітала свого нареченого, опублікувавши зворушливий пост. У дописі вона висловила вдячність за щастя, яке він їй дарує, назвавши себе найщасливішою жінкою та підкресливши свою безмежну любов до нього. Пост супроводжувався емодзі у вигляді серця та символу нескінченності.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле
Луїджі Самеле та Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan
Ольга Харлан и Луиджи Самеле
Луїджі Самеле та Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

"З Днем народження, мій коханий.

Дякую, що зробила мене найщасливішою жінкою. Я щаслива.

Я безмежно тебе кохаю", — написала Харлан.

Судячи з фото, пара відпочиває на морському узбережжі Італії.

Ольга та Луїджі, які познайомилися завдяки фехтуванню, заручилися у 2023 році. Самеле — срібний призер Олімпіади-2020 у Токіо та бронзовий призер Олімпіади-2012 у Лондоні в командній шаблі.

Харлан, своєю чергою, є найтитулованішою спортсменкою України — шість медалей (дві золоті, одна срібна, три бронзові).

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Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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