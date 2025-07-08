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Головна Спорт Харлан саркастично висміяла російських фехтувальників

Харлан саркастично висміяла російських фехтувальників

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 15:21
Харлан звинуватила FIE у підтримці росіян та білорусів
Ольга Харлан у складі збірної України з фехтування. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан висловила іронічну думку з приводу рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE). Йдеться про допуск спортсменів з Росії та Білорусі на чемпіонат світу в Тбілісі.

Фехтувальники з цих країн виступатимуть під нейтральним прапором, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Кубок світу з фехтування пройде в Тбілісі, Грузія, з 22 по 30 липня. Ольга Харлан на своїй сторінці в Instagram зазначила, що журі FIE припустилося серйозної помилки, допустивши росіян та білорусів на турнір.

Ольга Харлан
Допис Ольги Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Що Харлан написала про "нейтральних" спортсменів

За словами олімпійської чемпіонки, рішення допустити нейтральних фехтувальників видається щонайменше спірним у контексті війни, що триває, і втрат, яких зазнає український спорт. Вона наголосила, що не поїде на чемпіонат до Грузії, водночас залишивши коментар по суті ситуації.

У соцмережах реакція фехтувальної спільноти виявилася змішаною: одні підтримують позицію Харлан, наголошуючи, що рішення FIE підривають довіру до чистоти змагань, інші вважають допуск нейтралів кроком назустріч миру й участі на спортивній арені.

"Нейтрали будуть присутні на чемпіонаті світу в Тбілісі. Так тримати FIE", — написала сама Харлан, додавши підкреслений сарказм на адресу організації.

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скандал Ольга Харлан Фехтування FIE російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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