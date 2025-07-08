Харлан звинуватила FIE у підтримці росіян та білорусів

Харлан саркастично висміяла російських фехтувальників
Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан висловила іронічну думку з приводу рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE). Йдеться про допуск спортсменів з Росії та Білорусі на чемпіонат світу в Тбілісі.
Фехтувальники з цих країн виступатимуть під нейтральним прапором, повідомляє портал Новини.LIVE.
Кубок світу з фехтування пройде в Тбілісі, Грузія, з 22 по 30 липня. Ольга Харлан на своїй сторінці в Instagram зазначила, що журі FIE припустилося серйозної помилки, допустивши росіян та білорусів на турнір.
Що Харлан написала про "нейтральних" спортсменів
За словами олімпійської чемпіонки, рішення допустити нейтральних фехтувальників видається щонайменше спірним у контексті війни, що триває, і втрат, яких зазнає український спорт. Вона наголосила, що не поїде на чемпіонат до Грузії, водночас залишивши коментар по суті ситуації.
У соцмережах реакція фехтувальної спільноти виявилася змішаною: одні підтримують позицію Харлан, наголошуючи, що рішення FIE підривають довіру до чистоти змагань, інші вважають допуск нейтралів кроком назустріч миру й участі на спортивній арені.
"Нейтрали будуть присутні на чемпіонаті світу в Тбілісі. Так тримати FIE", — написала сама Харлан, додавши підкреслений сарказм на адресу організації.
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