Харлан обвинила FIE в поддержке россиян и белорусов

Ольга Харлан в составе сборной Украины по фехтованию. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан выразила ироничное мнение по поводу решения Международной федерации фехтования (FIE). Речь идет о допуске спортсменов из России и Беларуси на чемпионат мира в Тбилиси.

Фехтовальщики из этих стран будут выступать под нейтральным флагом, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кубок мира по фехтованию пройдет в Тбилиси, Грузия, с 22 по 30 июля. Ольга Харлан на своей странице в Instagram отметила, что жюри FIE допустило серьезную ошибку, допустив россиян и белорусов на турнир.

Сообщение Ольги Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Что Харлан написала о "нейтральных" спортсменах

По словам олимпийской чемпионки, решение допустить нейтральных фехтовальщиков выглядит, как минимум, спорным в контексте продолжающейся войны и потерь, которые несёт украинский спорт. Она подчеркнула, что не поедет на чемпионат в Грузию, при этом оставив комментарий по сути ситуации.

В соцсетях реакция фехтовального сообщества оказалась смешанной: одни поддерживают позицию Харлан, отмечая, что решения FIE подрывают доверие к чистоте соревнований, другие считают допуск нейтралов шагом навстречу миру и участию на спортивной арене.

"Нейтралы будут присутствовать на чемпионате мира в Тбилиси. Так держать FIE", — написала сама Харлан, добавив подчеркнутый сарказм в адрес организации.

Напомним, олимпийская чемпионка Яна Клочкова продолжает молчать о войне в Украине.

Сергей Бубка исчез из поля зрения болельщиков, но стало известно, чем он сейчас занимается.

Юлия Левченко эффектно подтвердила статус одной из самых красивых спортсменок Украины.

"Динамо", "Шахтер" и еще ряд клубов УПЛ столкнулись с серьезными финансовыми проблемами.