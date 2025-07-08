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Главная Спорт Харлан саркастично высмеяла российских фехтовальщиков

Харлан саркастично высмеяла российских фехтовальщиков

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 15:21
Харлан обвинила FIE в поддержке россиян и белорусов
Ольга Харлан в составе сборной Украины по фехтованию. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан выразила ироничное мнение по поводу решения Международной федерации фехтования (FIE). Речь идет о допуске спортсменов из России и Беларуси на чемпионат мира в Тбилиси.

Фехтовальщики из этих стран будут выступать под нейтральным флагом, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Кубок мира по фехтованию пройдет в Тбилиси, Грузия, с 22 по 30 июля. Ольга Харлан на своей странице в Instagram отметила, что жюри FIE допустило серьезную ошибку, допустив россиян и белорусов на турнир. 

Ольга Харлан
Сообщение Ольги Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Что Харлан написала о "нейтральных" спортсменах

По словам олимпийской чемпионки, решение допустить нейтральных фехтовальщиков выглядит, как минимум, спорным в контексте продолжающейся войны и потерь, которые несёт украинский спорт. Она подчеркнула, что не поедет на чемпионат в Грузию, при этом оставив комментарий по сути ситуации.

В соцсетях реакция фехтовального сообщества оказалась смешанной: одни поддерживают позицию Харлан, отмечая, что решения FIE подрывают доверие к чистоте соревнований, другие считают допуск нейтралов шагом навстречу миру и участию на спортивной арене.

"Нейтралы будут присутствовать на чемпионате мира в Тбилиси. Так держать FIE", — написала сама Харлан, добавив подчеркнутый сарказм в адрес организации. 

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скандал Ольга Харлан Фехтование FIE российские спортсмены
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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