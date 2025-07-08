Харлан обвинила FIE в поддержке россиян и белорусов

Харлан саркастично высмеяла российских фехтовальщиков
Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан выразила ироничное мнение по поводу решения Международной федерации фехтования (FIE). Речь идет о допуске спортсменов из России и Беларуси на чемпионат мира в Тбилиси.
Фехтовальщики из этих стран будут выступать под нейтральным флагом, сообщает портал Новини.LIVE.
Кубок мира по фехтованию пройдет в Тбилиси, Грузия, с 22 по 30 июля. Ольга Харлан на своей странице в Instagram отметила, что жюри FIE допустило серьезную ошибку, допустив россиян и белорусов на турнир.
Что Харлан написала о "нейтральных" спортсменах
По словам олимпийской чемпионки, решение допустить нейтральных фехтовальщиков выглядит, как минимум, спорным в контексте продолжающейся войны и потерь, которые несёт украинский спорт. Она подчеркнула, что не поедет на чемпионат в Грузию, при этом оставив комментарий по сути ситуации.
В соцсетях реакция фехтовального сообщества оказалась смешанной: одни поддерживают позицию Харлан, отмечая, что решения FIE подрывают доверие к чистоте соревнований, другие считают допуск нейтралов шагом навстречу миру и участию на спортивной арене.
"Нейтралы будут присутствовать на чемпионате мира в Тбилиси. Так держать FIE", — написала сама Харлан, добавив подчеркнутый сарказм в адрес организации.
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