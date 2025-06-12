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Главная Спорт Харлан не попала в сборную Украины на чемпионат Европы

Харлан не попала в сборную Украины на чемпионат Европы

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 20:56
Харлан пропустит чемпионат Европы - сборная Украины поехала без лидера
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan
Ключові моменти Сборная Украины выступит без лидера

Сборная Украины по фехтованию на саблях в июне выступит на чемпионате Европы по фехтованию. Турнир в этом году принимает итальянская Генуя.

Вместе со сборной в Италию не полетит лидер команды Ольга Харлан, передает "Суспільне".

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Сборная Украины с Ольгой Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Сборная Украины выступит без лидера

Турнир в Генуе, который стартует 14 июня, пройдет без участия одной из самых титулованных спортсменок Украины, не попавшей в заявку команды.

Сборные Украины отправились на турнир в составе 26 фехтовальщиков (14 женщин и 12 мужчин).

Причины исключения Харлан из заявки официально не разглашаются, но эксперты предполагают, что Ольга продолжает отдыхать после того, как успешно выступила на Олимпийских играх в Париже. Это может быть связано с тем, что у нее была длительная карьера с травмами.

Харлан — ключевая фигура женской сборной, и ее отсутствие может повлиять на результаты команды в командных соревнованиях. При этом, тренерский штаб может проверить ближайший резерв.

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Ольга Харлан Фехтование сборная Украины по фехтованию сабля Чемпионат Европы
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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