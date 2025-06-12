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Головна Спорт Харлан не потрапила в збірну України на чемпіонат Європи

Харлан не потрапила в збірну України на чемпіонат Європи

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 20:56
Харлан пропустить чемпіонат Європи — збірна України поїхала без лідерки
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan
Ключові моменти Збірна України виступить без лідера

Збірна України з фехтування на шаблях в червні виступить на чемпіонаті Європи з фехтування. Турнір цього року приймає італійська Генуя.

Разом зі збірною в Італію не полетить лідер команди Ольга Харлан, передає "Суспільне".

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Збірна України з Ольгою Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Збірна України виступить без лідера

Турнір в Генуї, який стартує 14 червня, пройде без участі однієї з найтитулованіших спортсменок України, яка не потрапила в заявку команди.

Збірні України вирушили на турнір у складі 26 фехтувальників (14 жінок і 12 чоловіків).

Причини виключення Харлан із заявки офіційно не розголошуються, але експерти припускають, що Ольга продовжує відпочивати після того, як успішно виступила на Олімпійських іграх в Парижі. Це може бути пов’язано з тим, що у неї була тривала кар'єра з травмами.

Харлан — ключова фігура жіночої збірної, і її відсутність може вплинути на результати команди в командних змаганнях. При цьому, тренерський штаб може перевірити найближчий резерв.

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Ольга Харлан Фехтування збірна України з фехтування шабля Чемпіонат Європи
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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