Харлан пропустить чемпіонат Європи — збірна України поїхала без лідерки

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Збірна України з фехтування на шаблях в червні виступить на чемпіонаті Європи з фехтування. Турнір цього року приймає італійська Генуя.

Разом зі збірною в Італію не полетить лідер команди Ольга Харлан, передає "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Збірна України з Ольгою Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Збірна України виступить без лідера

Турнір в Генуї, який стартує 14 червня, пройде без участі однієї з найтитулованіших спортсменок України, яка не потрапила в заявку команди.

Збірні України вирушили на турнір у складі 26 фехтувальників (14 жінок і 12 чоловіків).

Причини виключення Харлан із заявки офіційно не розголошуються, але експерти припускають, що Ольга продовжує відпочивати після того, як успішно виступила на Олімпійських іграх в Парижі. Це може бути пов’язано з тим, що у неї була тривала кар'єра з травмами.

Харлан — ключова фігура жіночої збірної, і її відсутність може вплинути на результати команди в командних змаганнях. При цьому, тренерський штаб може перевірити найближчий резерв.

Нагадаємо, чемпіон АПЛ "Ліверпуль" вирішив підписати реактивну молоду зірку "ПСЖ" та збірної Франції.

Топовий італійський клуб виявив інтерес до українського воротаря "Бенфіки".

Донецький "Шахтар" зіграє єврокубкові матчі в Словенії.

Коментатор Віктор Вацко розповів про причини, які не дозволяють Сергію Реброву викликати захисника "Динамо" Дениса Попова.