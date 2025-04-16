Українська чемпіонка різко висловилася про росіян у міжнародному спорті

Російські фехтувальниці на подіумі. Фото: росЗМІ

Відома українська спортсменка Джоан Фейбі Бежура підтвердила, що на міжнародних турнірах знову почало з'являтися дедалі більше російських фехтувальниць. Чемпіонка Європейських ігор впевнена, що незабаром вони виступатимуть під прапором РФ.

Бежура пояснила, як росіяни змогли повернутися у великий спорт, повідомляє "Обозреватель".

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Джоан Фейбі Бежура песимістично налаштована з приводу перспективи знову протистояти російським фехтувальницям на великих турнірах. Вона зрозуміла, що спортсменки з РФ незабаром знову будуть офіційно присутні на змаганнях після того, як головою Міжнародної федерації фехтування знову став Алішер Усманов. Російський олігарх під загрозою санкцій пішов із цієї посади через кілька днів. Але на ситуацію в цьому виді спорту його дії не вплинули.

Українка Джоан Фейбі Бежура позує для знімка. Фото: instagram.com/bezhurafeybi/

Росіянам знову тиснуть руки в Європі

У перші місяці повномасштабного вторгнення росіян 2022 року українські спортсмени відчували підтримку всього світу, проте поступово цей тренд практично припинився. Джоан Фейбі Бежура допускає, що світ справді міг втомитися від війни в Україні. Багато спортсменів хочуть знову жити звичайним життя, змагатися на турнірах і не думати про те, що відбувається в Україні.

Бежура розповіла, що кілька років тому зірки спорту обіцяли бойкотувати турніри за участю росіян, яких обіцяли допустити до поєдинків під нейтральним статусом. Однак усі ті погрози так і не були втілені в життя. Українська спортсменка не виключає того, що в найближчому майбутньому росіянам повернуть їхній рідний прапор.

"Незабаром росіяни фехтуватимуть і в командних змаганнях. Вони вже запустили цих "нейтральних" спортсменів у командних турнірах на чемпіонати кадетів і юніорів. Упевнена, що це перевірка. І через деякий час, можливо, вже на дорослому чемпіонаті світу вони теж будуть фехтувати. Це було всього лише питання часу", — заявила Джоан Фейбі Бежура.

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