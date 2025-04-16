Російська авіабомба зруйнувала льодову арену у Херсоні

У Херсоні Росія скинула бомби на відому льодову арену
Вранці 16 квітня Росія скинула авіабомби на Херсон. Вони вдарили й по спортивній інфраструктурі.
Про це повідомив місцевий портал "Вгору".
Постраждала відома арена
Наразі відомо, що росіяни скинули на Херсон чотири авіабомби ФАБ-500.
В результаті атаки, яка пройшла між 06:30 та 07:00, постраждала будівля льодового палацу "Фаворит Арена".
На постраждалій арені до повномасштабного вторгнення проходили матчі чемпіонату України з хокею, де грав херсонський "Дніпро".
Будівля "Фаворит Арени" не вперше страждає в результаті обстрілів. Зокрема, 16 червня 2023 року снаряди влучили по арені, знищивши її дах і пошкодивши фасад.
Зазначимо, що після повномасштабного російського вторгнення арена не використовувалася за призначенням.
Після повномасштабного російського вторгнення ЗС РФ знищили льодову арену в Маріуполі та "Альтаїр" в Дружківці.
Нагадаємо, у донецькому "Шахтарі" вибрали колишнього відомого футболіста на посаду нового головного тренера.
Лідери київського "Динамо" прийняли рішення про своє майбутнє в столичному клубі.
Керівництво столичного "Динамо" відмовилося від деяких футболістів заради змін.
Мадридський "Реал" націлився на дуже відому зірку в футболі.
Читайте Новини.LIVE!