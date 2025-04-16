Російська авіабомба зруйнувала льодову арену у Херсоні

Фаворит Арена. Фото: f.mixsport.pro

Вранці 16 квітня Росія скинула авіабомби на Херсон. Вони вдарили й по спортивній інфраструктурі.

Про це повідомив місцевий портал "Вгору".

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Фаворит Арена. Фото: sportplace.in.ua

Постраждала відома арена

Наразі відомо, що росіяни скинули на Херсон чотири авіабомби ФАБ-500.

В результаті атаки, яка пройшла між 06:30 та 07:00, постраждала будівля льодового палацу "Фаворит Арена".

На постраждалій арені до повномасштабного вторгнення проходили матчі чемпіонату України з хокею, де грав херсонський "Дніпро".

Фаворит Арена. Фото: nikcenter.org

Будівля "Фаворит Арени" не вперше страждає в результаті обстрілів. Зокрема, 16 червня 2023 року снаряди влучили по арені, знищивши її дах і пошкодивши фасад.

Зазначимо, що після повномасштабного російського вторгнення арена не використовувалася за призначенням.

Після повномасштабного російського вторгнення ЗС РФ знищили льодову арену в Маріуполі та "Альтаїр" в Дружківці.

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