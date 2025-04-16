Российская авиабомба разрушила ледовую арену в Херсоне

Фаворит Арена. Фото: f.mixsport.pro

Утром, 16 апреля, Россия сбросила авиабомбы на Херсон. Они ударили и по спортивной инфраструктуре.

Об этом сообщил местный портал "Вгору".

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Фаворит Арена. Фото: sportplace.in.ua

Пострадала известная арена

Известно, что россияне сбросили на Херсон четыре авиабомбы ФАБ-500.

В результате атаки, которая случилась между 06:30 и 07:00, пострадало здание ледового дворца "Фаворит Арена".

На пострадавшей арене до полномасштабного вторжения проходили матчи чемпионата Украины по хоккею, где играл херсонский "Днепр".

Фаворит Арена. Фото: nikcenter.org

Здание "Фаворит Арены" не впервые страдает в результате обстрелов. В частности, 16 июня 2023 года снаряды попали по арене, уничтожив ее крышу и повредив фасад.

Отметим, что после полномасштабного российского вторжения арена не использовалась по назначению.

После полномасштабного российского вторжения ВС РФ уничтожили ледовую арену в Мариуполе и "Альтаир" в Дружковке.

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