Российская авиабомба разрушила ледовую арену в Херсоне

В Херсоне Россия сбросила бомбы на известную ледовую арену
Утром, 16 апреля, Россия сбросила авиабомбы на Херсон. Они ударили и по спортивной инфраструктуре.
Об этом сообщил местный портал "Вгору".
Пострадала известная арена
Известно, что россияне сбросили на Херсон четыре авиабомбы ФАБ-500.
В результате атаки, которая случилась между 06:30 и 07:00, пострадало здание ледового дворца "Фаворит Арена".
На пострадавшей арене до полномасштабного вторжения проходили матчи чемпионата Украины по хоккею, где играл херсонский "Днепр".
Здание "Фаворит Арены" не впервые страдает в результате обстрелов. В частности, 16 июня 2023 года снаряды попали по арене, уничтожив ее крышу и повредив фасад.
Отметим, что после полномасштабного российского вторжения арена не использовалась по назначению.
После полномасштабного российского вторжения ВС РФ уничтожили ледовую арену в Мариуполе и "Альтаир" в Дружковке.
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