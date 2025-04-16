Украинская чемпионка резко высказалась о россиянах в международном спорте

Российские фехтовальщицы на подиуме. Фото: росСМИ

Известная украинская спортсменка Джоан Фейби Бежура подтвердила, что на международных турнирах снова начало появляться все больше российских фехтовальщиц. Чемпионка Европейских игр уверена, что вскоре они будут выступать под флагом РФ.

Бежура объяснила, как россияне смогли вернуться в большой спорт, сообщает "Обозреватель".

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Джоан Фейби Бежура пессимистично настроена по поводу перспективы снова противостоять российских фехтовальщицам на крупных турнирах. Она поняла, что спортсменки из РФ скоро снова будут официально присутствовать на соревнованиях после того, как главой Международной федерации фехтования снова стал Алишер Усманов. Российский олигарх под угрозой санкций ушел с этого поста через несколько дней. Но на ситуацию в этом виде спорта его действия не повлияли.

Украинка Джоан Фейби Бежура позирует для снимка. Фото: instagram.com/bezhurafeybi/

Россиянам снова жмут руки в Европе

В первые месяцы полномасштабного вторжения россиян в 2022 году украинские спортсмены чувствовали поддержку всего мира, однако постепенно этот тренд практически прекратился. Джоан Фейби Бежура допускает, что мир действительно мог устать от войны в Украине. Многие спортсмены хотят снова жить обычной жизнь, соревноваться на турнирах и не думать о том, что происходит в Украине.

Бежура рассказала, что несколько лет назад звезды спорта обещали бойкотировать турниры с участием россиян, которых обещали допустить к поединкам под нейтральным статусом. Однако все те угрозы так и не были воплощены в жизнь. Украинская спортсменка не исключает того, что в ближайшем будущем россиянам вернут их родной флаг.

"Вскоре россияне будут фехтовать и в командных соревнованиях. Они уже запустили этих "нейтральных" спортсменов в командных турнирах на чемпионаты кадетов и юниоров. Уверена, что это проверка. И через некоторое время, возможно, уже на взрослом чемпионате мира они тоже будут фехтовать. Это был всего лишь вопрос времени", — заявила Джоан Фейби Бежура.

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