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Главная Спорт Харлан показала романтические кадры и поцелуи с отдыха

Харлан показала романтические кадры и поцелуи с отдыха

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 15:30
Ольга Харлан показала отдых на море с возлюбленным
Ольга Харлан и Луиджи Самеле. Фото: instagram.com/gigisamele87

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан продолжает отдыхать после Олимпийских игр в Париже, где она выиграла две медали. Каникулы саблистки продолжаются почти год.

В своем Instagram Харлан поздравила с днем рождения своего любимого итальянца Луиджи Самеле и показала, где отдыхает.

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Харлан поздравила своего жениха, опубликовав трогательный пост. В заметке она выразила благодарность за счастье, которое он ей дарит, назвав себя самой счастливой женщиной и подчеркнув свою безграничную любовь к нему. Пост сопровождался эмодзи в виде сердца и символа бесконечности.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле
Луиджи Самеле и Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan
Ольга Харлан и Луиджи Самеле
Луиджи Самеле и Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

"С Днем рождения, мой любимый.

Спасибо, что сделала меня самой счастливой женщиной. Я счастливая.

Я безгранично тебя люблю", — написала Харлан.

Судя по фото, пара отдыхает на морском побережье Италии.

Ольга и Луиджи, которые познакомились благодаря фехтованию, обручились в 2023 году. Самеле — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио и бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне в командной сабле.

Харлан, в свою очередь, является самой титулованной спортсменкой Украины — шесть медалей (две золотые, одна серебряная, три бронзовые).

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отпуск Ольга Харлан Фехтование сборная Украины по фехтованию фехтование на сабле
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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