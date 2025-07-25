Ольга Харлан показала отдых на море с возлюбленным

Харлан показала романтические кадры и поцелуи с отдыха
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан продолжает отдыхать после Олимпийских игр в Париже, где она выиграла две медали. Каникулы саблистки продолжаются почти год.
В своем Instagram Харлан поздравила с днем рождения своего любимого итальянца Луиджи Самеле и показала, где отдыхает.
Харлан отдыхает от спорта
Харлан поздравила своего жениха, опубликовав трогательный пост. В заметке она выразила благодарность за счастье, которое он ей дарит, назвав себя самой счастливой женщиной и подчеркнув свою безграничную любовь к нему. Пост сопровождался эмодзи в виде сердца и символа бесконечности.
"С Днем рождения, мой любимый.
Спасибо, что сделала меня самой счастливой женщиной. Я счастливая.
Я безгранично тебя люблю", — написала Харлан.
Судя по фото, пара отдыхает на морском побережье Италии.
Ольга и Луиджи, которые познакомились благодаря фехтованию, обручились в 2023 году. Самеле — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио и бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне в командной сабле.
Харлан, в свою очередь, является самой титулованной спортсменкой Украины — шесть медалей (две золотые, одна серебряная, три бронзовые).
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