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Главная Спорт Бакастова на ЧМ победила двукратную чемпионку ОИ и майора ВС РФ

Бакастова на ЧМ победила двукратную чемпионку ОИ и майора ВС РФ

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 15:01
Украинка на ЧМ-2025 выиграла у легенды фехтования, которая служит в ВС России
Юлия Бакастова. Фото: НОК Украины

В Тбилиси, Грузия, на чемпионате по фехтованию начались выступления в индивидуальной женской сабле. Сборная Украины в этой дисциплине выступает без лидера Ольги Харлан, которая приехала на турнир в качестве зрителя.

Украинка Юлия Бакастова подарила самую большую сенсацию в женской сабле уже в первом противостоянии, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первом матче жребий свел Бакастову с одной из лучших в истории фехтовальщиц мира в женской сабле, россиянкой Софией Великой. К тому же соперница является действующим офицером Вооруженных сил России.

Бакастова победила российского майора, которая выступала в нейтральном статусе, со счетом 15-14.

Отметим, что 29-летняя Бакастова является олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в командной сабле. Также у нее есть два "серебра" и одна "бронза" в команде.

Напомним, в сети опубликовали видео с победами сыновей Усика в дзюдо.

У Усика есть традиция после побед — это касается его жены Екатерины.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед вернулась к тренировкам и шокировала своими умениями.

В мадридском "Реале" украинец Андрей Лунин получит солидные средства за Клубный чемпионат мира, где не сыграл ни одной минуты.

Фехтование сборная Украины по фехтованию российские спортсмены фехтование на сабле Юлия Бакастова
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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