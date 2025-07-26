Украинка на ЧМ-2025 выиграла у легенды фехтования, которая служит в ВС России

Бакастова на ЧМ победила двукратную чемпионку ОИ и майора ВС РФ
В Тбилиси, Грузия, на чемпионате по фехтованию начались выступления в индивидуальной женской сабле. Сборная Украины в этой дисциплине выступает без лидера Ольги Харлан, которая приехала на турнир в качестве зрителя.
Украинка Юлия Бакастова подарила самую большую сенсацию в женской сабле уже в первом противостоянии, сообщил портал Новини.LIVE.
Бакастова превратила неудачу в победу
В первом матче жребий свел Бакастову с одной из лучших в истории фехтовальщиц мира в женской сабле, россиянкой Софией Великой. К тому же соперница является действующим офицером Вооруженных сил России.
Бакастова победила российского майора, которая выступала в нейтральном статусе, со счетом 15-14.
Отметим, что 29-летняя Бакастова является олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в командной сабле. Также у нее есть два "серебра" и одна "бронза" в команде.
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