Украинка на ЧМ-2025 выиграла у легенды фехтования, которая служит в ВС России

Юлия Бакастова. Фото: НОК Украины

В Тбилиси, Грузия, на чемпионате по фехтованию начались выступления в индивидуальной женской сабле. Сборная Украины в этой дисциплине выступает без лидера Ольги Харлан, которая приехала на турнир в качестве зрителя.

Украинка Юлия Бакастова подарила самую большую сенсацию в женской сабле уже в первом противостоянии, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первом матче жребий свел Бакастову с одной из лучших в истории фехтовальщиц мира в женской сабле, россиянкой Софией Великой. К тому же соперница является действующим офицером Вооруженных сил России.

Бакастова победила российского майора, которая выступала в нейтральном статусе, со счетом 15-14.

Отметим, что 29-летняя Бакастова является олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в командной сабле. Также у нее есть два "серебра" и одна "бронза" в команде.

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