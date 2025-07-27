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Главная Спорт Грузины под фейерверки и крики о свиньях разбудили сборную России

Грузины под фейерверки и крики о свиньях разбудили сборную России

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 18:40
Антироссийские акции прошли в Тбилиси против участия сборной РФ по фехтованию на ЧМ-2025
Акция протеста против россиян на ЧМ-2025. Фото: sovanews.tv

В Тбилиси 27 июля завершается чемпионат мира по фехтованию. Перед последним днем грузинские активисты устроили бессонную ночь сборной России.

Антироссийские активисты помешали россиянам, которые выступают в нейтральном статусе, нормально выспаться перед финалами в женской сабле и мужской шпаге, сообщил источник.

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Около 04:00 утра неизвестные активисты взорвали мощные фейерверки под окнами отеля с российскими фехтовальщиками, из которых почти все являются военнослужащими Вооруженных сил России.

Активисты также развернули баннер с надписью: "Русские свиньи, здесь вам не рады! Сегодня фейерверк, а завтра будут "грады"!".

На следующий день этот же плакат появился перед ареной, где выступали российские фехтовальщики.

Активисты заявили, что хотели показать отсутствие гостеприимства для страны, которая оккупировала часть Грузии.

Международная федерация фехтования (FIE) допустила к соревнованиям 37 "нейтральных" спортсменов из России, среди которых саблистка София Великая, которую в первом раунде выбила украинка Юлия Бакастова.

Напомним, поединки сыновей Александра Усика появились в соцсетях.

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Грузия Фехтование Россия чемпионат мира Протесты в Грузии
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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