Комащук и Кошман принесли Украине медали ЧМ по фехтованию в Тбилиси

Алина Комащук. Фото: FIE

На чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси прошли финальные матчи в женской сабле и в мужской шпаге. В этот же день в городе прошли протесты против участия фехтовальщиков из России.

Представители сборной Украины выиграли 27 июля две бронзовые медали, сообщил портал Новини.LIVE.

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Алина Комащук. Фото: FIE

Медали сборной Украины

Саблистка Алина Комащук завоевала бронзовую медаль в личных соревнованиях. Это первая ее индивидуальная награда на чемпионатах мира.

Комащук начала с 1/32 финала, где уверенно победила немку Элизабет Гетте (15:7). В 1/16 финала она разгромила китаянку Фу Ин (15:6), а в 1/8 финала одолела действующую чемпионку мира Мисаки Эмуру из Японии (15:12). В четвертьфинале Алина победила двукратную олимпийскую вице-чемпионку Сару Бальцер из Франции (15:7), но в полуфинале 32-летняя украинка уступила польке Зузанне Цеслар (12:15) и заняла третье место.

Ранее Комащук добывала лишь командные медали на ЧМ.

Шпажист Никита Кошман также завоевал бронзу, ставшую его первой личной наградой на чемпионатах мира.

Никита Кошман. Фото: FIE

В предварительном раунде 23-летний украинец победил эстонца Каспера Тафенау (15:14), в 1/16 финала сенсационно одолел первого номера рейтинга FIE, египтянина Мохамеда Эль-Сайеда (14:11). В 1/8 финала Кошман победил чемпиона Европейских игр-2023 Тристана Тюлена из Нидерландов (15:12), а в четвертьфинале - вице-чемпиона Европы Маттео Галасси из Италии (15:13). В полуфинале украинец уступил олимпийскому чемпиону Гергею Шиклоши из Венгрии (9:15).

Эти медали стали для Украины второй и третьей на ЧМ-2025 после золота Влады Харьковой.

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