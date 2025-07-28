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Главная Спорт Скандал на ЧМ по фехтованию — флаг Украины оказался под запретом

Скандал на ЧМ по фехтованию — флаг Украины оказался под запретом

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 09:31
Полиция выгнала болельщиков с флагами Украины с ЧМ по фехтованию
Алина Комащук празднует победу. Фото: instagram.com/olgakharlan/

На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси, вспыхнул скандал с участием грузинской полиции. С трибун были насильно выведены трое болельщиков, державших флаги Грузии и Украины. 

Эти посетители выкрикивали лозунги против участия российских спортсменок, сообщают СМИ РФ.

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Инцидент произошел во время поединков россиянок Яны Егорян и Александры Михайловой. Именно в этот момент протестующие начали кричать "различные лозунги", направленные, в том числе, против самих фехтовальщиц.

Кубок Мира по фехтованию
Полиция и протестующие на Кубке Мира. Кадр из видео

Реакция охраны и полиции была мгновенной: активистов задержали и вывели с территории Олимпийского дворца спорта. Видеозаписи задержания уже распространяются в соцсетях. На кадрах видно, как людей буквально выталкивают за пределы арены.

Что известно о протесте против сборной России

Ранее той же ночью активисты запустили фейерверки возле отеля, где размещается российская делегация. Утром акция продолжилась у самого спорткомплекса, где проходят поединки. Протестующие выступают против участия фехтовальщиц, связанных с российскими военными структурами.

Международная федерация фехтования допустила к соревнованиям "нейтральных" спортсменок, несмотря на их связи с армией РФ. Решение вызвало волну критики, а протест в Тбилиси стал продолжением недовольства допуском россиян на мировую арену.

Напомним, ранее на Кубке Мира в Тбилиси завоевали медали украинцы Алина Комащук и Никита Кошман. 

Пока Илья Забарный ждет трансфер в "ПСЖ", его вторая половинка демонстрирует стройную фигуру на престижном курорте. 

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скандал спорт Грузия Фехтование Кубок мира по фехтованию
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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