Полиция выгнала болельщиков с флагами Украины с ЧМ по фехтованию

Алина Комащук празднует победу. Фото: instagram.com/olgakharlan/

На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси, вспыхнул скандал с участием грузинской полиции. С трибун были насильно выведены трое болельщиков, державших флаги Грузии и Украины.

Эти посетители выкрикивали лозунги против участия российских спортсменок, сообщают СМИ РФ.

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Инцидент произошел во время поединков россиянок Яны Егорян и Александры Михайловой. Именно в этот момент протестующие начали кричать "различные лозунги", направленные, в том числе, против самих фехтовальщиц.

Полиция и протестующие на Кубке Мира. Кадр из видео

Реакция охраны и полиции была мгновенной: активистов задержали и вывели с территории Олимпийского дворца спорта. Видеозаписи задержания уже распространяются в соцсетях. На кадрах видно, как людей буквально выталкивают за пределы арены.

Что известно о протесте против сборной России

Ранее той же ночью активисты запустили фейерверки возле отеля, где размещается российская делегация. Утром акция продолжилась у самого спорткомплекса, где проходят поединки. Протестующие выступают против участия фехтовальщиц, связанных с российскими военными структурами.

Международная федерация фехтования допустила к соревнованиям "нейтральных" спортсменок, несмотря на их связи с армией РФ. Решение вызвало волну критики, а протест в Тбилиси стал продолжением недовольства допуском россиян на мировую арену.

Напомним, ранее на Кубке Мира в Тбилиси завоевали медали украинцы Алина Комащук и Никита Кошман.

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