Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Роналду сам выбирает новичков Аль-Насра — что известно

Роналду сам выбирает новичков Аль-Насра — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 10:22
Аль-Наср купит Жоау Феликса по просьбе Роналду
Криштиану Роналду и Жоау Феликс. Фото: instagram.com/joaofelix79/

Португальский футболист Криштиану Роналду все чаще выступает не только как игрок, но и как неформальный директор по трансферам в "Аль-Насре".

Именно он стал ключевой фигурой в переходе 25-летнего форварда "Челси" Жоау Феликса в саудовский клуб, сообщает Foot Mercato.

Реклама
Читайте также:

Криштиану Роналду лично убедил соотечественника присоединиться к нему в Саудовской Аравии. Главным аргументом стал чемпионат мира 2026 года. Криштиану считает, что они смогут сыграться в одном клубе и принести больше пользы сборной Португалии на турнире.

Мощное усиление для "Аль-Насра"

Жоау Феликс не нашел стабильного места ни в "Атлетико", ни в "Челси", рассматривал варианты в Европе, но был впечатлён предложением. Сделка по его трансферу оценивается в 30 млн евро, но сумма может вырасти до 50 млн с учетом бонусов, о чем ранее сообщал Фабрицио Романо.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду работает на тренировке. Фото: instagram.com/cristiano/

Жоау Феликс мог вернуться в португальскую "Бенфику", но Криштиану Роналду убедил игрока подписать контракт с "Аль-Насром". Решающим аргументом стало то, что в саудовском клубе у Феликса будет стабильная игровая практика. Это означает, что и Жоау, и Роналду смогут поехать на Кубок Мира 2026 года. 

Напомним, на Кубке Мира по фехтованию в Тбилиси разгорелся скандал из-за украинских флагов. 

Жена одного из молодых игроков "Динамо" столкнулась с опасным заболеванием

Как выглядит и чем занимается жена лидера сборной Украины по футболу Ильи Забарного. 

спорт футбол Криштиану Роналду Футбол трансферы Аль-Наср Жоау Феликс
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации