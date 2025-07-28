Аль-Наср купит Жоау Феликса по просьбе Роналду

Криштиану Роналду и Жоау Феликс. Фото: instagram.com/joaofelix79/

Португальский футболист Криштиану Роналду все чаще выступает не только как игрок, но и как неформальный директор по трансферам в "Аль-Насре".

Именно он стал ключевой фигурой в переходе 25-летнего форварда "Челси" Жоау Феликса в саудовский клуб, сообщает Foot Mercato.

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Криштиану Роналду лично убедил соотечественника присоединиться к нему в Саудовской Аравии. Главным аргументом стал чемпионат мира 2026 года. Криштиану считает, что они смогут сыграться в одном клубе и принести больше пользы сборной Португалии на турнире.

Мощное усиление для "Аль-Насра"

Жоау Феликс не нашел стабильного места ни в "Атлетико", ни в "Челси", рассматривал варианты в Европе, но был впечатлён предложением. Сделка по его трансферу оценивается в 30 млн евро, но сумма может вырасти до 50 млн с учетом бонусов, о чем ранее сообщал Фабрицио Романо.

Криштиану Роналду работает на тренировке. Фото: instagram.com/cristiano/

Жоау Феликс мог вернуться в португальскую "Бенфику", но Криштиану Роналду убедил игрока подписать контракт с "Аль-Насром". Решающим аргументом стало то, что в саудовском клубе у Феликса будет стабильная игровая практика. Это означает, что и Жоау, и Роналду смогут поехать на Кубок Мира 2026 года.

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