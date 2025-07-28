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Головна Спорт Зінченко несподівано вирішив піти з ресторанного бізнесу

Зінченко несподівано вирішив піти з ресторанного бізнесу

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 10:52
Ресторан Зінченка в Києві виставили на продаж за величезні гроші
Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/zinchenko/

Футболіст лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко вирішив вийти з ресторанного бізнесу. Відомому спортсмену належить столичний заклад.

Агентство нерухомості Keys Real Estate в Instagram оголосило про продаж київського закладу INCH, який раніше належав гравцеві та його дружині, телеведучій Владі Седан.

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Ресторан виставлено за 2,5 мільйона доларів. Причини закриття не озвучуються. На сторінці агентства зазначено лише, що об'єкт продається з чинною концепцією та дизайнерським оформленням. Рішення здивувало шанувальників, адже проєкту ледь виповнився рік.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко та Влада Седан. Фото: instagram.com/zinchenko/

Що відомо про ресторан Зінченка

Заклад було відкрито в червні 2024 року, і він активно позиціонувався як "сімейний бізнес" Зінченка та його дружини. На старті його активно просували через соцмережі та медіа, однак у липні 2025 року стало відомо про закриття. Це сталося без гучних заяв з боку власників.

Минулого сезону Олександр Зінченко провів 23 матчі за "Арсенал", забив один м'яч та віддав одну результативну передачу. Контракт футболіста з клубом діє до кінця червня 2026 року. На тлі чуток про можливий відхід із команди, продаж бізнесу в Києві додає питань до його подальших планів.

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спорт футбол Олександр Зінченко ресторани Арсенал Український бізнес
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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