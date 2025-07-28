Ресторан Зінченка в Києві виставили на продаж за величезні гроші

Зінченко несподівано вирішив піти з ресторанного бізнесу
Футболіст лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко вирішив вийти з ресторанного бізнесу. Відомому спортсмену належить столичний заклад.
Агентство нерухомості Keys Real Estate в Instagram оголосило про продаж київського закладу INCH, який раніше належав гравцеві та його дружині, телеведучій Владі Седан.
Ресторан виставлено за 2,5 мільйона доларів. Причини закриття не озвучуються. На сторінці агентства зазначено лише, що об'єкт продається з чинною концепцією та дизайнерським оформленням. Рішення здивувало шанувальників, адже проєкту ледь виповнився рік.
Що відомо про ресторан Зінченка
Заклад було відкрито в червні 2024 року, і він активно позиціонувався як "сімейний бізнес" Зінченка та його дружини. На старті його активно просували через соцмережі та медіа, однак у липні 2025 року стало відомо про закриття. Це сталося без гучних заяв з боку власників.
Минулого сезону Олександр Зінченко провів 23 матчі за "Арсенал", забив один м'яч та віддав одну результативну передачу. Контракт футболіста з клубом діє до кінця червня 2026 року. На тлі чуток про можливий відхід із команди, продаж бізнесу в Києві додає питань до його подальших планів.
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