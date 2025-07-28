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Главная Спорт Зинченко неожиданно решил уйти из ресторанного бизнеса

Зинченко неожиданно решил уйти из ресторанного бизнеса

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 10:52
Ресторан Зинченко в Киеве выставили на продажу за огромные деньги
Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/zinchenko/

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко решил выйти из ресторанного бизнеса. Известному спортсмену принадлежит столичное заведение. 

Агентство недвижимости Keys Real Estate в Instagram объявило о продаже киевского заведения INCH, которое ранее принадлежало игроку и его супруге, телеведущей Владe Седан.

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Ресторан выставлен за 2,5 миллиона долларов. Причины закрытия не озвучиваются. На странице агентства указано лишь, что объект продается с действующей концепцией и дизайнерским оформлением. Решение удивило поклонников, ведь проекту едва исполнился год.

Александр Зинченко
Александр Зинченко и Влада Седан. Фото: instagram.com/zinchenko/

Что известно о ресторане Зинченко

Заведение было открыто в июне 2024 года, и активно позиционировалось как "семейный бизнес" Зинченко и его жены. На старте его активно продвигали через соцсети и медиа, однако в июле 2025 года стало известно о закрытии. Это произошло без громких заявлений со стороны владельцев.

В прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча за "Арсенал", забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2026 года. На фоне слухов о возможном уходе из команды, продажа бизнеса в Киеве добавляет вопросов к его дальнейшим планам.

Напомним, грузинские власти спровоцировали скандал с украинцами на чемпионате Мира по фехтованию в Тбилиси. 

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спорт футбол Александр Зинченко рестораны Арсенал Украинский бизнес
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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