Ресторан Зинченко в Киеве выставили на продажу за огромные деньги

Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/zinchenko/

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко решил выйти из ресторанного бизнеса. Известному спортсмену принадлежит столичное заведение.

Агентство недвижимости Keys Real Estate в Instagram объявило о продаже киевского заведения INCH, которое ранее принадлежало игроку и его супруге, телеведущей Владe Седан.

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Александр Зинченко и Влада Седан. Фото: instagram.com/zinchenko/

Что известно о ресторане Зинченко

Заведение было открыто в июне 2024 года, и активно позиционировалось как "семейный бизнес" Зинченко и его жены. На старте его активно продвигали через соцсети и медиа, однако в июле 2025 года стало известно о закрытии. Это произошло без громких заявлений со стороны владельцев.

В прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча за "Арсенал", забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2026 года. На фоне слухов о возможном уходе из команды, продажа бизнеса в Киеве добавляет вопросов к его дальнейшим планам.

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