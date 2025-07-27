Бешикташ хочет подписать Довбика после провала с Абрахамом

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Турецкий "Бешикташ" летом купил у "Ромы" центрального нападающего Теми Абрахама. Однако футболист, который должен был стать звездой клуба, разочаровал в игре второго квалификационного раунда Лиги Европы против донецкого "Шахтера" (2:4).

Поэтому клуб обратил внимание на лидера сборной Украины Артема Довбика, который вытеснил Абрахама из состава "Ромы", сообщило турецкое издание Fotospor.

Реклама

Читайте также:

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Довбика ждут в "Бешикташе"

По информации источников, клуб интересовался Довбиком еще в мае, до покупки Абрахама, но сейчас вновь вернулся к идее подписания украинского нападающего.

Источники утверждают, что переговоры между "Бешикташем" и "Ромой" уже начались.

Украинец сейчас считается приоритетной целью "Бешикташа". Если провернуть трансфер не удастся, то турки приглашают 33-летнего иранского нападающего "Интера" Мехди Тареми.

Довбик имеет действующий контракт с "Ромой" до лета 2029 года. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

Напомним, в сети показали бои сыновей Александра Усика.

В УАФ рассказали почему запрещают "Ингульцу" играть на новой арене.

Украинская олимпийская призерка Токио-2020 Дарья Белодед шокировала умениями.

Вратарем бронзового призера УПЛ хочет усилить состав "Сандерленд".