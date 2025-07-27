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Главная Спорт Бешикташ после матча с Шахтером хочет заменить Абрахама Довбиком

Бешикташ после матча с Шахтером хочет заменить Абрахама Довбиком

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 14:37
Бешикташ хочет подписать Довбика после провала с Абрахамом
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Турецкий "Бешикташ" летом купил у "Ромы" центрального нападающего Теми Абрахама. Однако футболист, который должен был стать звездой клуба, разочаровал в игре второго квалификационного раунда Лиги Европы против донецкого "Шахтера" (2:4).

Поэтому клуб обратил внимание на лидера сборной Украины Артема Довбика, который вытеснил Абрахама из состава "Ромы", сообщило турецкое издание Fotospor.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Довбика ждут в "Бешикташе"

По информации источников, клуб интересовался Довбиком еще в мае, до покупки Абрахама, но сейчас вновь вернулся к идее подписания украинского нападающего.

Источники утверждают, что переговоры между "Бешикташем" и "Ромой" уже начались.

Украинец сейчас считается приоритетной целью "Бешикташа". Если провернуть трансфер не удастся, то турки приглашают 33-летнего иранского нападающего "Интера" Мехди Тареми.

Довбик имеет действующий контракт с "Ромой" до лета 2029 года. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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