Скандал в матче Шахтер Бешикташ: Кевин стал жертвой расизма в Лиге Европы

Между Шахтером и Бешикташем вспыхнул расистский скандал
Донецкий "Шахтер" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы обыграл турецкий "Бешикташ". Два гола забил бразильский вингер "горняков" Кевин, который затем стал жертвой расистской травли турецких фанатов в сети.
При этом, к травле было приобщено официальное лицо "Бешикташа", сообщил Haber.
Скандал может попасть на рассмотрение в УЕФА
Бразильский вингер донецкого "Шахтера" после матча обнародовал в соцсетях скриншоты сообщений в соцсетях, где турецкие болельщики присылали ему расистские высказывания и оскорбления. Особенно популярным у них стало изображение обезьяны.
Ситуация приобрела резонанс, когда оказалось, что один из авторов является членом Конгресса "Бешикташа", которого можно считать официальным представителем клуба с правом голоса во всех решениях относительно руководства.
"Бешикташ" получил информацию об этом человеке и начал расследование его поведения.
"Этот человек не отражает ценности нашего клуба. Мы начали дисциплинарное производство с целью его исключения", — заявили в клубе.
"Бешикташ" также подчеркнул свою позицию против расизма в спорте и обществе.
В "Шахтере" пока не комментировали ситуацию, но у них есть право обратиться в УЕФА с требованием расследования инцидента.
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