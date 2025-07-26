Скандал у матчі Шахтар Бешикташ: Кевін став жертвою расизму в Лізі Європи

Між Шахтарем та Бешикташем спалахнув расистський скандал
Донецький "Шахтар" в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи обіграв турецький "Бешикташ". Два голи забив бразильський вінгер "гірників" Кевін, який потім став жертвою расистського цькування турецьких фанатів в мережі.
При цьому, до цькування була долучена офіційна особа "Бешикташу", повідомив Haber.
Скандал може потрапити на розгляд в УЄФА
Бразильський вінгер донецького "Шахтаря" після матчу оприлюднив в соцмережах скриншоти повідомлень у соцмережах, де турецькі вболівальники надсилали йому расистські висловлювання та образи. Особливо популярним у них стало зображення мавпи.
Ситуація набула резонансу, коли виявилося, що один з авторів є членом Конгресу "Бешикташа", якого можна вважати офіційним представником клубу з правом голосу у всіх рішеннях щодо керівництва.
"Бешикташ" отримав інформацію щодо цієї особи та почав розслідування його поведінки.
"Ця особа не відображає цінності нашого клубу. Ми розпочали дисциплінарне провадження з метою її виключення", — заявили в клубі.
"Бешикташ" також підкреслив свою позицію проти расизму в спорті та суспільстві.
У "Шахтарі" поки не коментували ситуацію, але у них є право звернутися до УЄФА з вимогою розслідування інциденту.
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