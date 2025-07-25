Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Після перемог Динамо та Шахтаря Україна вперше обійшла Росію

Після перемог Динамо та Шахтаря Україна вперше обійшла Росію

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 09:44
Україна обійшла Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА — що відомо
Георгій Судаков проти "Бешикташа". Фото: "Шахтар"

Цього тижня в єврокубках стартували "Динамо" в Лізі чемпіонів, "Олександрія" та "Полісся" в Лізі конференцій. "Шахтар", який почав грати на два тижні раніше, також провів черговий матч в Лізі Європи.

Українські клуби виграли два матчі, що позначилось на балах у таблиці коефіцієнтів, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Динамо Киев
Гравці "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Україна в таблиці коефіцієнтів

За цей тиждень Україна набрала 0.500 балів за перемоги "Динамо" над мальтійським "Хамрун Спартанс" (3:0) та "Шахтаря" над турецьким "Бешикташем" (4:2) в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

"Олександрія" програла сербському "Партизану" (0:2), а "Полісся" поступилося "Санта Коломі" (1:2) з Андорри.

Загалом цього сезону українські клуби набрали 0.875 бала. Це дозволило піднятися на 27 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, випередивши Росію, яка з 2022 року відсторонена від єврокубків через повномасштабне вторгнення в Україну. При цьому росіяни отримують по 4.333 бали щосезону. Для збереження місця вище за РФ українським клубам потрібно набрати понад п'ять балів за підсумками сезону.

Зазначимо, що дві перемоги та нічия "Шахтаря", одна перемога "Динамо" принесли Україні 3.5 очки, які діляться на кількість українських клубів (4). Загальний коефіцієнт країни за останні п’ять сезонів становить 18.475 бала.

Таблица коэффициентов УЕФА
Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому діти Олександра та Катерини Усик не живуть з батьками.

Дружина Усика Катерина має на нього вплив. Саме тому він кличе її на ринг після своїх боїв.

Стало відомо, що означає іграшковий віслюк, якого Усик бере на свої поєдинки.

футбол УЄФА ФК Шахтар Динамо Олександрія Полісся
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації