Україна обійшла Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА — що відомо

Георгій Судаков проти "Бешикташа". Фото: "Шахтар"

Цього тижня в єврокубках стартували "Динамо" в Лізі чемпіонів, "Олександрія" та "Полісся" в Лізі конференцій. "Шахтар", який почав грати на два тижні раніше, також провів черговий матч в Лізі Європи.

Українські клуби виграли два матчі, що позначилось на балах у таблиці коефіцієнтів, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Гравці "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Україна в таблиці коефіцієнтів

За цей тиждень Україна набрала 0.500 балів за перемоги "Динамо" над мальтійським "Хамрун Спартанс" (3:0) та "Шахтаря" над турецьким "Бешикташем" (4:2) в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

"Олександрія" програла сербському "Партизану" (0:2), а "Полісся" поступилося "Санта Коломі" (1:2) з Андорри.

Загалом цього сезону українські клуби набрали 0.875 бала. Це дозволило піднятися на 27 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, випередивши Росію, яка з 2022 року відсторонена від єврокубків через повномасштабне вторгнення в Україну. При цьому росіяни отримують по 4.333 бали щосезону. Для збереження місця вище за РФ українським клубам потрібно набрати понад п'ять балів за підсумками сезону.

Зазначимо, що дві перемоги та нічия "Шахтаря", одна перемога "Динамо" принесли Україні 3.5 очки, які діляться на кількість українських клубів (4). Загальний коефіцієнт країни за останні п’ять сезонів становить 18.475 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому діти Олександра та Катерини Усик не живуть з батьками.

Дружина Усика Катерина має на нього вплив. Саме тому він кличе її на ринг після своїх боїв.

Стало відомо, що означає іграшковий віслюк, якого Усик бере на свої поєдинки.