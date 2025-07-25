Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА — что известно

Георгий Судаков против "Бешикташа". Фото: "Шахтер"

На этой неделе в еврокубках стартовали "Динамо" в Лиге чемпионов, "Александрия" и "Полесье" в Лиге конференций. "Шахтер", который начал играть на две недели раньше, также провел очередной матч в Лиге Европы.

Украинские клубы выиграли два матча, что сказалось на баллах в таблице коэффициентов, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина в таблице коэффициентов

За текущую неделю Украина набрала 0.500 баллов за победы "Динамо" над мальтийским "Хамрун Спартанс" (3:0) и "Шахтера" над турецким "Бешикташем" (4:2) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Александрия" проиграла сербскому "Партизану" (0:2), а "Полесье" уступило "Санта Коломе" (1:2) из Андорры.

В целом, в этом сезоне украинские клубы набрали 0.875 балла. Это позволило подняться на 27-е место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Россию, которая с 2022 года отстранена от еврокубков из-за полномасштабного вторжения в Украину. При этом россияне получают по 4.333 балла каждый сезон. Для сохранения места выше РФ украинским клубам нужно набрать более пяти баллов по итогам сезона.

Отметим, что две победы и ничья "Шахтера", одна победа "Динамо" принесли Украине 3.5 очка, которые делятся на количество украинских клубов (4). Общий коэффициент страны за последние пять сезонов составляет 18.475 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА. Фото: скриншот

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