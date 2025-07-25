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Главная Спорт После побед Динамо и Шахтера Украина впервые обошла Россию

После побед Динамо и Шахтера Украина впервые обошла Россию

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 09:44
Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА — что известно
Георгий Судаков против "Бешикташа". Фото: "Шахтер"

На этой неделе в еврокубках стартовали "Динамо" в Лиге чемпионов, "Александрия" и "Полесье" в Лиге конференций. "Шахтер", который начал играть на две недели раньше, также провел очередной матч в Лиге Европы.

Украинские клубы выиграли два матча, что сказалось на баллах в таблице коэффициентов, сообщил портал Новини.LIVE.

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Игроки "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Украина в таблице коэффициентов

За текущую неделю Украина набрала 0.500 баллов за победы "Динамо" над мальтийским "Хамрун Спартанс" (3:0) и "Шахтера" над турецким "Бешикташем" (4:2) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Александрия" проиграла сербскому "Партизану" (0:2), а "Полесье" уступило "Санта Коломе" (1:2) из Андорры.

В целом, в этом сезоне украинские клубы набрали 0.875 балла. Это позволило подняться на 27-е место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Россию, которая с 2022 года отстранена от еврокубков из-за полномасштабного вторжения в Украину. При этом россияне получают по 4.333 балла каждый сезон. Для сохранения места выше РФ украинским клубам нужно набрать более пяти баллов по итогам сезона.

Отметим, что две победы и ничья "Шахтера", одна победа "Динамо" принесли Украине 3.5 очка, которые делятся на количество украинских клубов (4). Общий коэффициент страны за последние пять сезонов составляет 18.475 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА
Таблица коэффициентов УЕФА. Фото: скриншот

Напомним, ранее стало известно, почему дети Александра и Екатерины Усик не живут с родителями.

Жена Усика Екатерина имеет на него влияние. Именно поэтому он зовет ее на ринг после своих боев.

Стало известно, что означает игрушечный осел, которого Усик берет на свои поединки.

футбол УЕФА ФК Шахтер Динамо Александрия Полесье
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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