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Головна Спорт Бешикташ після матчу з Шахтарем хоче замінити Абрахама на Довбика

Бешикташ після матчу з Шахтарем хоче замінити Абрахама на Довбика

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 14:37
Бешикташ хоче підписати Довбика після провалу з Абрахамом
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Турецький "Бешикташ" влітку купив у "Роми" центрального нападника Темі Абрахама. Однак футболіст, який мав стати зіркою клубу, розчарував у грі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти донецького "Шахтаря" (2:4).

Тому клуб звернув увагу на лідера збірної України Артема Довбика, який витіснив Абрахама зі складу "Роми", повідомило турецьке видання Fotospor.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Довбика чекають в "Бешикташі"

За інформацією джерел, клуб цікавився Довбиком ще у травні, до купівлі Абрахама, але зараз знов повернувся до ідеї підписання українського нападника.

Джерела стверджують, що перемовини між "Бешикташем" і "Ромою" вже розпочалися.

Українець наразі вважається пріоритетною ціллю "Бешикташу". Якщо провернути трансфер не вдасться, то турки запрошують 33-річного іранського нападника "Інтеру" Мехді Таремі.

Довбик має чинний контракт з "Ромою" до літа 2029 року. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює його у 30 млн євро.

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Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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