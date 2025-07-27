Бешикташ хоче підписати Довбика після провалу з Абрахамом

Бешикташ після матчу з Шахтарем хоче замінити Абрахама на Довбика
Турецький "Бешикташ" влітку купив у "Роми" центрального нападника Темі Абрахама. Однак футболіст, який мав стати зіркою клубу, розчарував у грі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти донецького "Шахтаря" (2:4).
Тому клуб звернув увагу на лідера збірної України Артема Довбика, який витіснив Абрахама зі складу "Роми", повідомило турецьке видання Fotospor.
Довбика чекають в "Бешикташі"
За інформацією джерел, клуб цікавився Довбиком ще у травні, до купівлі Абрахама, але зараз знов повернувся до ідеї підписання українського нападника.
Джерела стверджують, що перемовини між "Бешикташем" і "Ромою" вже розпочалися.
Українець наразі вважається пріоритетною ціллю "Бешикташу". Якщо провернути трансфер не вдасться, то турки запрошують 33-річного іранського нападника "Інтеру" Мехді Таремі.
Довбик має чинний контракт з "Ромою" до літа 2029 року. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює його у 30 млн євро.
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