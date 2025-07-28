Гвардіол показав руїни будинку, в якому виріс Модрич

Йошко Гвардіол пройшов військовий вишкіл. Фото: instagram.com/josko_gvardiol/

Зірка "Манчестер Сіті" Йошко Гвардіол днями відвідав руїни будинку, в якому пройшло дитинство Луки Модрича. Його вчинок уже обговорюють як символічний жест поваги до легенди хорватського футболу.

Гвардіол опублікував фотографію зі зруйнованого житла в селі Затон Обровачки, повідомляє Telegrafi.

Реклама

Читайте також:

Той самий будинок, у якому виріс хорватський футболіст Лука Модрич, був спалений під час війни 1991 року. Дід зірки мадридського "Реала" був убитий сербськими військовими. На фотографії особливо помітна футболка збірної Хорватії з номером 10 та прізвищем Modrić, повішена на вхідних дверях.

Лука Модрич у дитинстві та руїни його будинку. Фото: Instagram

Символізм дій Гвардіола

Цей жест отримав відгуки з боку шанувальників і медіа, а також нагадав про трагічне минуле Модрича та підкреслив глибокий зв'язок гравців наступного покоління з героєм, який почав шлях саме звідси. Багато хто побачив у вчинку акт поваги та історії.

Футболіст Йошко Гвардіол. Фото: instagram.com/josko_gvardiol/

Будинок у Затоні Обровачки належав його дідові та використовувався як житло до війни. Після вбивства діда і пожежі сім'я була змушена тікати та прожити декілька років у готелях у Задарі, перш ніж Модрич почав кар'єру футболіста. Сьогодні будівля зруйнована, навколо поля з мінами, і вона залишається без меморіальних знаків.

Деякі місцеві агентства та організації пропонують відновити будинок як музейно-інтерпретаційний центр, що включатиме експозиції, сувенірний павільйон та інформацію про історію регіону та дитинство Модрича. Проєкт поки що не погоджено із сім'єю гравця.

Нагадаємо, колишній захисник "Динамо" Каха Каладзе розвиватиме свою кар'єру політика.

Тим часом Тбілісі опинився в епіцентрі скандалу під час чемпіонату світу з фехтування.

В "Олександрії" показово відмовилися від контактів із "Партизаном" через позицію сербського клубу.

Дружина відомого гравця "Динамо" зізналася, що пережила серйозне захворювання.