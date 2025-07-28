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Головна Спорт Гвардіол з особливою місією відвідав зруйнований будинок Модрича

Гвардіол з особливою місією відвідав зруйнований будинок Модрича

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 17:01
Гвардіол показав руїни будинку, в якому виріс Модрич
Йошко Гвардіол пройшов військовий вишкіл. Фото: instagram.com/josko_gvardiol/

Зірка "Манчестер Сіті" Йошко Гвардіол днями відвідав руїни будинку, в якому пройшло дитинство Луки Модрича. Його вчинок уже обговорюють як символічний жест поваги до легенди хорватського футболу.

Гвардіол опублікував фотографію зі зруйнованого житла в селі Затон Обровачки, повідомляє Telegrafi.

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Той самий будинок, у якому виріс хорватський футболіст Лука Модрич, був спалений під час війни 1991 року. Дід зірки мадридського "Реала" був убитий сербськими військовими. На фотографії особливо помітна футболка збірної Хорватії з номером 10 та прізвищем Modrić, повішена на вхідних дверях.

Лука Модрич
Лука Модрич у дитинстві та руїни його будинку. Фото: Instagram

Символізм дій Гвардіола

Цей жест отримав відгуки з боку шанувальників і медіа, а також нагадав про трагічне минуле Модрича та підкреслив глибокий зв'язок гравців наступного покоління з героєм, який почав шлях саме звідси. Багато хто побачив у вчинку акт поваги та історії.

Йошко Гвардиол
Футболіст Йошко Гвардіол. Фото: instagram.com/josko_gvardiol/

Будинок у Затоні Обровачки належав його дідові та використовувався як житло до війни. Після вбивства діда і пожежі сім'я була змушена тікати та прожити декілька років у готелях у Задарі, перш ніж Модрич почав кар'єру футболіста. Сьогодні будівля зруйнована, навколо поля з мінами, і вона залишається без меморіальних знаків.

Деякі місцеві агентства та організації пропонують відновити будинок як музейно-інтерпретаційний центр, що включатиме експозиції, сувенірний павільйон та інформацію про історію регіону та дитинство Модрича. Проєкт поки що не погоджено із сім'єю гравця.

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спорт футбол Хорватія Лука Модріч Йошко Гвардіол
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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