Каха Каладзе зустрічається з виборцями. Фото: instagram.com/kakhakaladze/

Колишній футболіст київського "Динамо" Каха Каладзе офіційно підтвердив, що братиме участь у виборах мера Тбілісі в жовтні 2025 року. Для ексзахисника це вже третя виборча кампанія на цю посаду.

За його словами, він готовий до боротьби й обіцяє представити кандидатів від правлячої партії "Грузинська мрія" по всій країні, повідомляє EADaily.

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Виборча кампанія стартує вже найближчими тижнями, а вибори мера Тбілісі відбудуться 4 жовтня 2025 року. Каха Каладзе наголосив, що його пріоритетом залишається розвиток столиці та поліпшення інфраструктури. Однак критики вважають, що Каладзе лише посилює владу партії, якій закидають проросійський курс.

Каха Каладзе у формі спортивного бренду Ferrari. Фото: instagram.com/kakhakaladze/

Що відомо про політику Каладзе

Колишній захисник київського "Динамо" та італійського "Мілана" обіймає посаду мера з 2017 року. Його неодноразово звинувачували у спробах придушення протестів, а також у підтримці курсу, який віддаляє Грузію від європейської інтеграції. Він зберігає значний вплив на виборців.

Попри особисте минуле, пов'язане з Україною, Каха Каладзе уникає відкритої підтримки української сторони у війні проти Росії. Він не коментує масових злочинів, відмовчується в дні трагедій та вважає за краще утримуватися від заяв, які могли б зіпсувати відносини з проросійським електоратом.

Після 24 лютого 2022 року мер Тбілісі жодного разу не назвав Росію країною-агресором та не виступив із конкретною підтримкою України, що викликало критику як усередині країни, так й за її межами.

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