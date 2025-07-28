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Головна Спорт Колишній гравець Динамо Каладзе спровокував суперечки в Грузії

Колишній гравець Динамо Каладзе спровокував суперечки в Грузії

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 15:01
Каха Каладзе планує залишитися при владі в Тбілісі
Каха Каладзе зустрічається з виборцями. Фото: instagram.com/kakhakaladze/

Колишній футболіст київського "Динамо" Каха Каладзе офіційно підтвердив, що братиме участь у виборах мера Тбілісі в жовтні 2025 року. Для ексзахисника це вже третя виборча кампанія на цю посаду.

За його словами, він готовий до боротьби й обіцяє представити кандидатів від правлячої партії "Грузинська мрія" по всій країні, повідомляє EADaily.

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Виборча кампанія стартує вже найближчими тижнями, а вибори мера Тбілісі відбудуться 4 жовтня 2025 року. Каха Каладзе наголосив, що його пріоритетом залишається розвиток столиці та поліпшення інфраструктури. Однак критики вважають, що Каладзе лише посилює владу партії, якій закидають проросійський курс.

Каха Каладзе
Каха Каладзе у формі спортивного бренду Ferrari. Фото: instagram.com/kakhakaladze/

Що відомо про політику Каладзе

Колишній захисник київського "Динамо" та італійського "Мілана" обіймає посаду мера з 2017 року. Його неодноразово звинувачували у спробах придушення протестів, а також у підтримці курсу, який віддаляє Грузію від європейської інтеграції. Він зберігає значний вплив на виборців.

Попри особисте минуле, пов'язане з Україною, Каха Каладзе уникає відкритої підтримки української сторони у війні проти Росії. Він не коментує масових злочинів, відмовчується в дні трагедій та вважає за краще утримуватися від заяв, які могли б зіпсувати відносини з проросійським електоратом.

Після 24 лютого 2022 року мер Тбілісі жодного разу не назвав Росію країною-агресором та не виступив із конкретною підтримкою України, що викликало критику як усередині країни, так й за її межами.

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спорт футбол Грузія Динамо Каха Каладзе Збірна Грузії з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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