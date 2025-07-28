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Головна Спорт Забарний стане гравцем ПСЖ уже цього тижня — деталі

Забарний стане гравцем ПСЖ уже цього тижня — деталі

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 12:08
ПСЖ погодив умови із Забарним — коли оголосять про трансфер
Ілля Забарний у складі "Борнмута". Фото: instagram.com/afcb/

Паризький "ПСЖ" активно працює над трансфером захисника збірної України Іллі Забарного з англійського "Борнмута". Клуб упевнений в успішному завершенні переговорів із представниками АПЛ.

Трансфер можуть оформити до кінця поточного тижня, повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

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Ілля Забарний уже дав згоду на перехід і попередньо погодив умови особистого контракту з "ПСЖ". Угода розрахована до літа 2030 року, це буде один із найдовгостроковіших контрактів у його кар'єрі.

Илья Забарный
Ілля Забарний та голкіпер Джордже Петрович. Фото: instagram.com/afcb/

Що відомо про Іллю Забарного

Забарний перейшов у "Борнмут" у січні 2023 року з київського "Динамо" за 22,7 млн євро. Контракт з англійським клубом діє до 30 червня 2029 року, а портал Transfermarkt зараз оцінює його ринкову вартість у 42 млн.

Минулого сезону Забарний провів 39 матчів у всіх турнірах та віддав одну результативну передачу. Попри скромні цифри в атаці, він став основним центральним захисником команди й був одним із найстабільніших гравців "Борнмута" в АПЛ.

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спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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