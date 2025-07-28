ПСЖ согласовал условия с Забарным — когда объявят о трансфере

Илья Забарный в составе "Борнмута". Фото: instagram.com/afcb/

Парижский "ПСЖ" активно работает над трансфером защитника сборной Украины Ильи Забарного из английского "Борнмута". Клуб уверен в успешном завершении переговоров с представителями АПЛ.

Трансфер могут оформить до конца текущей неделе, сообщил инсайдер Николо Скира.

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Илья Забарный и голкипер Джордже Петрович. Фото: instagram.com/afcb/

Что известно об Илье Забарном

Забарный перешел в "Борнмут" в январе 2023 года из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро. Контракт с английским клубом действует до 30 июня 2029 года, а портал Transfermarkt сейчас оценивает его рыночную стоимость в 42 млн.

В прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Несмотря на скромные цифры в атаке, он стал основным центральным защитником команды и был одним из самых стабильных игроков "Борнмута" в АПЛ.

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