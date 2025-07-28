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Главная Спорт Забарный станет игроком ПСЖ уже на этой неделе — детали

Забарный станет игроком ПСЖ уже на этой неделе — детали

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 12:08
ПСЖ согласовал условия с Забарным — когда объявят о трансфере
Илья Забарный в составе "Борнмута". Фото: instagram.com/afcb/

Парижский "ПСЖ" активно работает над трансфером защитника сборной Украины Ильи Забарного из английского "Борнмута". Клуб уверен в успешном завершении переговоров с представителями АПЛ.

Трансфер могут оформить до конца текущей неделе, сообщил инсайдер Николо Скира

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Илья Забарный уже дал согласие на переход и предварительно согласовал условия личного контракта с "ПСЖ". Соглашение рассчитано до лета 2030 года, это будет один из самых долгосрочных контрактов в его карьере. 

Илья Забарный
Илья Забарный и голкипер Джордже Петрович. Фото: instagram.com/afcb/

Что известно об Илье Забарном 

Забарный перешел в "Борнмут" в январе 2023 года из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро. Контракт с английским клубом действует до 30 июня 2029 года, а портал Transfermarkt сейчас оценивает его рыночную стоимость в 42 млн.

В прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Несмотря на скромные цифры в атаке, он стал основным центральным защитником команды и был одним из самых стабильных игроков "Борнмута" в АПЛ.

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спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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